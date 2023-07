Diritti TV Serie A, l'elenco completo delle squadre più viste negli ultimi 9 anni

A breve le principali emittenti si riuniranno per cercare di trovare un accordo sui diritti TV per la trasmissione del campionato di calcio.

Nel frattempo, come hanno riportato le principali fonti di informazione in Italia, c’è stato un vero e proprio flop durante il primo incontro per l’asta del campionato di Serie A. Queste le parole del presidente Gravina in merito:

“È chiaro che l’offerta debba essere direttamente proporzionale anche alla qualità del prodotto che viene messo sul mercato. Tutti pensavamo, forse ci eravamo un po’ illusi, che i risultati delle squadre italiane avrebbero dato un appeal. Ma la domanda che ci dobbiamo porre sul made in Italy, che l’Italia ha perché ha una forza scolpita nella storia, è se sia giusta la qualità del prodotto che noi offriamo. Su questo probabilmente dobbiamo fare una riflessione su un progetto molto più ampio e complesso”.

Diritti TV: ecco la lista completa degli spettatori per ogni squadra durante gli ultimi nove anni

Risulta estremamente interessante il dato che riguarda le squadre che con le loro partite hanno fatto registrare il numero più alto di spettatori durante gli ultimi nove anni. La classifica pubblicata dal celebre quotidiano Tuttosport, ha denotato una supremazia schiacciante della Juventus, che guida con quasi 100 milioni di spettatori in più della seconda, l’Inter, negli ultimi 9 anni: