La Porsche, è uno dei marchi automobilistici più conosciuti al mondo.

Si tratta della famosa casa automobilistica tedesca fondata a Stoccarda nel 1931.

Non bisogna essere grandi esperti di automobili per comprendere il valore di questo marchio, in quanto la sua fama lo precede.

Possedere una Porsche è sicuramente tra i sogni più ambiti degli appassionati di auto sportive, dei collezionisti e non solo.

La popolarità di questo marchio non è affatto casuale, parliamo infatti, dei migliori modelli di auto mai realizzati e costruiti al mondo. Dalla ricerca del design sempre elegante ed impeccabile, alle caratteristiche tecniche e strutturali caratterizzate dall’utilizzo dei materiali migliori e di prestazioni sempre più all’avanguardia.

Porsche, un sogno troppo costoso

Naturalmente, acquistare una Porsche non è un desiderio che tutti riescono a soddisfare, in quanto i prezzi di queste auto sportive sono davvero altissimi e molto costosi.

Ecco perché, la recente notizia della vendita di una Porsche al prezzo di 14.000 euro, ha suscitato un enorme scalpore.

Infatti, poter acquistare una Porsche al prezzo di 14.000 euro risulta essere un vero e proprio sogno ad occhi aperti per gli amanti della casa automobilistica e per i collezionisti di tutto il mondo.

L’offerta riguarda in particolare il modello Porsche 924. Si tratta non solo di una Porsche a tutti gli effetti, ma di una vera e propria auto d’epoca ricercata e desiderata da moltissimi collezionisti.

La vettura in questione è un’automobile usata che, seppur riporta alcuni chilometri percorsi, è comunque in ottime condizioni sia tecniche sia estetiche.

Lunga poi di 4 mesi e pesante 1155 kg, le caratteristiche tecniche principali della 924 sono:

2 porte, 4 posti;

porte, posti; Motore da 125 CV ;

; Coppia massima 165 Nm

Potenza massima 5800 giri/min

Non perdete assolutamente l’occasione di accaparrarvi una vero pezzo d’epoca al prezzo di 14.000 euro. Un’opportunità unica al mondo, assolutamente da non perdere.