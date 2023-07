Gmail, così si possono cancellare le email già inviate

Gmail, il popolare servizio di posta elettronica di Google, offre una funzionalità che potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo per chi ha l’abitudine di inviare email in fretta e furia, magari commettendo errori o dimenticando di allegare documenti importanti. Questa funzionalità, poco conosciuta ma estremamente utile, permette di annullare l’invio di un’email già spedita.

Gmail: come annullare le email già spedite

L’uso delle email è diventato sempre più frequente, sia in ambito lavorativo che personale. Le email sono utilizzate per comunicare, ricevere newsletter, registrarsi a siti web, inviare foto e documenti a parenti e amici. Gmail, in particolare, è uno dei provider più utilizzati grazie alla sua comodità, alla vastità di funzioni disponibili e alla possibilità di collegarsi all’intero ecosistema di Google, che include servizi come Google Drive e YouTube.

La funzionalità di annullamento dell’invio di un’email su Gmail è semplice da attivare. Basta accedere al servizio via browser, aprire le Impostazioni e, nelle opzioni generali, trovare l’opzione dedicata all’annullamento delle email già inviate. È possibile scegliere un intervallo di tempo entro il quale decidere di annullare l’invio, che può variare dai 10 minuti in poi.

Una volta attivata questa opzione, ogni volta che si invia un’email, apparirà un pulsante che permette di annullare l’invio. Se si decide di utilizzare questa opzione, l’email non verrà inviata e sarà come se non fosse mai stata spedita. Questo strumento può rivelarsi molto utile in caso di errori, testi incompleti o documenti dimenticati. Un piccolo trucco che può fare la differenza e che, una volta scoperto, diventerà difficile farne a meno.