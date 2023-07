A partire dal 13 luglio, Car Detailing Simulator ha fatto il proprio debutto su Nintendo Switch. Il titolo permette di gestire un’officina per auto specializzata nelle operazioni di restauro e dettaglio per vetture moderne e classiche.

Gli sviluppatori hanno voluto puntare al massimo realismo per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente ed appagante a tutti gli appassionati. Il titolo ha già fatto il proprio debutto su PC e nel corso dei prossimi mesi verrà rilasciato anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

A curare lo svilupo della versione PC di Car Detailing Simulator ci ha pensato il team di Games Incubator. L’accoglienza è stata estremamente calorosa, come testimonia il 78% di recensioni positive su Steam. Il porting per Nintendo Switch è stato sviluppato, invece, dal team di Ultimate Games.

Car Detailing Simulator ci proietta in una officina specializzata in restauro e dettaglio delle vetture classiche e moderne

Con Car Detailing Simulator tutti i giocatori potranno dare libero sfogo alla propria fantasia. Bisognerà restaurare le vetture presenti in officina ed effettuare operazioni di manutenzione oltre che di dettaglio.

I vari veicoli disponibili richiederanno diversi approcci in base al loro stato e alla loro natura. Dalle vetture d’epoca alle vetture più recenti, l’obiettivo è quello di renderle perfette in ogni minimo particolare. Sarà possibile anche acquistare veicoli malridotti, restaurarli completamente e venderli per ricavare maggiore denaro.

Man mano che si andrà avanti con il gioco, le possibilità di gameplay Car Detailing Simulator aumenteranno. Sarà possibile sviluppare il garage, acquistare nuovi attrezzi e migliorie che renderanno ancora più appagante le operazioni. Inoltre sarà possibile ampliare il garage per ospitare sempre più macchine e quindi aumentare le possibilità di guadagno.

Come dichiarato da Rafał Jelonek, COO di Ultimate Games: “Car Detailing Simulator è un gioco con una buona dose di realismo, che ti permette di occuparti del dettaglio e del restauro di auto di tutti i tipi, dalle auto d’epoca ai modelli moderni. Il restauro auto è stato affrontato in modo completo e con grande attenzione ai dettagli. Il gioco offre lunghe ore di divertimento rilassante che possono essere apprezzate non solo dagli amanti delle auto“.