Vuoi vincere una PS5 e della pasta Garofalo a tema Playstation? Ecco come partecipare al concorso

Per la felicità di tutti i gamer italiani: finalmente la PlayStation Pasta è diventata reale, e potrà essere “vinta” grazie ad un nuovo concorso tutto da scoprire.

La collaborazione tutta italiana ha visto Sony Playstation Italia chiedere l’aiuto della rinomata società Garofalo, che si trova a Gragnano (Napoli), un pilastro del settore che vanta di anni di successi e perfezionamenti.

Cosa è successo quindi? in questo momento è stata creata infatti un edizione speciale della famosa pasta napoletana che sarà disponibile a tempo limitato solo per coloro che parteciperanno al concorso #PlayYourPasta. Registrandosi al sito playourpasta.it, si potrà infatti partecipare all’estrazione di una PS5 nuova inviata direttamente da Sony e di una box di pasta in edizione limitata in collaborazione con Garofalo.

Una grande collaborazione

Una mossa molto intelligente quella di PlayStation, che in questo modo cerca di avvicinarsi di più ai giovani cercando di coinvolgerli in contesti che in un certo senso hanno sempre accompagnato il gaming, seppur indirettamente. Chi non si è mai fatto una partita al PC o davanti la propria console con un piatto di pasta davanti? E’ una regola non scritta dei gamer.

Ricordiamo inoltre che per poter vincere al concorso bisognerà rispondere a delle domande selezionate ogni settimana. Sono solo due, ma sono molto importanti, perchè bisognerà conoscere sia il mondo di Playstation che quello della pasta Garofalo!

Ogni settimana si potrà quindi rispondere ad un totale di due domande, e a fine “test” ci sarà un’estrazione istantanea che ti farà scoprire subito se hai vinto uno dei tanti gadget messi a disposizione dal concorso.