Terra, la cometa che ad Agosto ci delizierà con il suo passaggio

La cometa C/2023 E1 (ATLAS), scoperta per la prima volta nel marzo 2023 dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, finanziato dalla NASA, è destinata a illuminare i cieli nell’agosto 2023. Questo corpo celeste, dopo aver raggiunto il perielio, il punto più vicino al Sole, il 1° luglio 2023, ha continuato ad aumentare la sua luminosità, con previsioni che indicano una magnitudine massima di +8. Cosa succederà tra meno di un mese sulla Terra?

Terra: quanto disterà da noi la cometa ATLAS?

La cometa ATLAS, con un meraviglioso coma verdastro e una debole coda di ioni, è stata fotografata contro un sfondo di stelle nella costellazione settentrionale dell’Orsa Minore. Questa cometa, con un periodo orbitale di circa 85 anni, è considerata una cometa di tipo Halley, simile alla famosa cometa che ritorna vicino alla Terra ogni 76 anni.

Il 18 agosto 2023, la cometa ATLAS sarà a soli 3 minuti luce dal nostro pianeta, rendendola visibile agli osservatori del cielo nell’emisfero settentrionale. In quel momento, la cometa apparirà ancora più luminosa e potrà essere osservata con un telescopio di medie dimensioni come una chiazza verdastra nel cielo.

Questo evento astronomico rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di astronomia e per chiunque sia interessato a osservare i fenomeni celesti. Tuttavia, è importante ricordare che la visibilità della cometa può essere influenzata da vari fattori, tra cui le condizioni atmosferiche e la luce ambientale. Inoltre, si prevede che un’altra cometa potrebbe avvicinarsi alla Terra nel 2024, offrendo un’altra opportunità per osservare questi affascinanti corpi celesti. Gli eventi come questi ci ricordano l’importanza dell’astronomia non solo come campo scientifico, ma anche come mezzo per apprezzare la bellezza e la vastità dell’universo in cui viviamo.