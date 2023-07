Sicuramente avrete già sentito la parola “complottisti”, si tratta di una cerchia di persone che credono che alcuni fatti/avvenimenti, siano stati creati ad hoc per una ragione specifica, molte volte ben lontana dalla realtà.

Per esempio, sapete che migliaia di persone credono che la NASA non sia mai andata nello spazio ma si sia trattato solo di alcuni test?!, scopriamo i dettagli.

La NASA non è mai stata nello spazio

Per il complotto la NASA non è mai stata nello spazio, ma era un test. Lo spezzone diffuso con la didascalia dichiara che “la NASA lancia carichi dagli aerei e finge di essere stata nello spazio”. Ma lo spezzone proviene da un test sui paracadute della navicella spaziale Orion, veicolo spaziale parzialmente riutilizzabile che nei prossimi anni dovrebbe riaccendere la corsa allo spazio riportando gli uomini sulla Luna e arrivando fino a Marte.

Il test riguardava il solo impianto dei paracaduti ed è stato effettuato con una “quasi copia” del vero Orion, uguale per masse e dimensioni e con l’interfaccia funzionante per i paracadute. Detto questo, è molto facile che alcune persone, leggendo una didascalia sbagliata sotto ad un video, o semplicemente il titolo di un articolo (come in questo caso), pensino che quello che è scritto sia corretto, senza nemmeno approfondire la questione.

Tutto questo non per dirvi che è sbagliato farsi un’idea propria su qualsiasi argomentazione, è possibile farlo avendo comunque le informazioni corrette riguardanti quel determinato fatto o avvenimento, senza farsi abbindolare da falsi titoli o falsi video.