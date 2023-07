iOS 17, Apple vizia ancora i suoi utenti con dei freschissimi aggiornamenti

La prossima versione del sistema operativo di Apple, iOS 17, porterà con sé una serie di nuove funzionalità, tra cui la modalità StandBy. Questa funzione trasforma l’iPhone in uno smart screen, un display intelligente che può essere utilizzato come un orologio da scrivania digitale quando lo smartphone è posizionato orizzontalmente o su un caricabatterie wireless o MagSafe. Ovviamente non finisce qui.

iOS 17: tutte le novità in arrivo

La modalità StandBy è esclusiva per iPhone Xr, Xs e modelli più recenti e non è disponibile sugli iPad. Il suo funzionamento è simile alla modalità notte di watchOS, il sistema operativo dell’Apple Watch. Quando attivata, permette di visualizzare una serie di informazioni utili sullo schermo dell’iPhone, tra cui il calendario, i promemoria, le informazioni meteorologiche, i comandi veloci, i controlli di riproduzione multimediale, i widget delle app, le foto, l’orologio (con un’opzione per mostrare tutti gli orari del mondo), le nuove notifiche in arrivo, le notifiche, le Live Activities, Siri, le chiamate in arrivo e perse, e gli SMS ed iMessage.

La modalità StandBy può essere attivata attraverso un pannello dedicato nell’app Impostazioni. Tuttavia, non è ancora chiaro quale impatto avrà questa funzione sulla durata della batteria dell’iPhone. Sarà necessario attendere ulteriori test per determinare se la modalità StandBy influenzerà significativamente l’autonomia della batteria.

La modalità StandBy rappresenta un ulteriore passo avanti nella trasformazione dell’iPhone in un dispositivo sempre più versatile e personalizzabile. Con questa funzione, gli utenti potranno avere a disposizione un display intelligente che fornisce informazioni utili a colpo d’occhio, senza dover necessariamente sbloccare il telefono. Tale funzionalità potrebbe essere particolarmente utile per chi utilizza l’iPhone in contesti lavorativi o per chi desidera avere un rapido accesso a informazioni specifiche.