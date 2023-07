Amazon FOLLE, il 70% di sconto sui telefoni Samsung distrugge Unieuro

Amazon sta battendo ancora una volta tutti i concorrenti nel mondo dei grandi magazzini, ecco i suoi pezzi migliori in offerta

Le tante offerte che sono state viste durante gli ultimi giorni su Amazon sono ormai scomparse ma ce ne sono diverse altre. Il colosso e-commerce infatti non si tira indietro dal mostrare opportunità stratosferiche sia per l’elettronica che per la casa. Tutte le categorie di Amazon mostrano infatti sconti considerevoli, spesso con prezzi arrivati anche al minimo storico.

Ci sono però dei trucchi per portare a casa tutti i giorni le migliori offerte e-commerce, basta solo iscriversi ai nostri tre canali Telegram ufficiali. Entrando al loro interno ci saranno ogni giorno più di 70 offerta esclusive, segnalate con notifica su ogni smartphone. In basso ecco i link diretti per entrare:

Amazon continua a proporre sconti: questi sono i più interessanti per questa giornata

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 15.6″ FHD IPS 250nits 120Hz, Intel Core i7-12650H, RAM 1x16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey, PREZZO: 899,00€, LINK

Notebook Lenovo Ryzen 5 7520U QuadCore fino a 4,3GHz in burst mode, Svga AMD RADEON, Display da 15,6″ FullHD, DDR4 8 GB, SSD da 256 Gb, Wi-Fi, Bt, Webcam, Win 11 Pro, Suite Office, Pronto all’Uso, PREZZO: 449,00€, LINK

HP – PC Wired Mouse 1000 Cablato, Sensore Preciso, 1200 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Cavo USB 1.5 m, Design Pratico e Versatile, Ambidestro, Nero, PREZZO: 4,99€, LINK

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, Leggero con 63g, Progettato ‎per eSport, 5 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop, Nero, PREZZO: 109,99€, LINK

Razer Seiren Mini (Mercury) – USB Microfono a condensatore da Streaming Ultra-Compatto (Schema di rilevamento supercardioide, Solido Supporto inclinabile, Supporto Antiurto Integrato) Blanco, PREZZO: 34,99€, LINK