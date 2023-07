Un volantino davvero molto interessante vi attende nel periodo corrente direttamente da Esselunga, il risparmio a disposizione dei singoli consumatori è uno dei migliori in circolazione, promettendo così all’utente finale la possibilità di accedere a prodotti di livello, senza doversi preoccupare della dislocazione territoriale.

Ciò che caratterizza la campagna è proprio questo, ovvero la possibilità di effettuare l’acquisto in ogni negozio, a prescindere dalla provenienza regionale, ed allo stesso tempo godendo delle più classiche condizioni di vendita: garanzia di 24 mesi, oltretutto all’essere no brand dello smartphone stesso.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram, potrete essere i primi ad avere gratis le offerte ed anche i migliori coupon Amazon gratis.

Esselunga, follie di Luglio con questi prezzi bassi

Fino al 19 luglio da Esselunga gli utenti possono acquistare il bellissimo Apple iPhone 14, ad un prezzo veramente concorrenziale; al momento attuale è disponibile solamente la variante da 128GB di memoria interna, ovviamente con connettività 5G, con richiesta di versamento di 799 euro per il suo acquisto definitivo.

Molti di voi sicuramente lo conosceranno in maniera approfondita, ma nel caso in cui nutriate dei dubbi sulle qualità del prodotto, ricordiamo essere dotato di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, con sistema operativo iOS 16, un processore A15 Bionic, un comparto fotografico composto da ben 2 sensori (entrambi da 12 megapixel), passando per la fotocamera frontale TrueDepth ad alta qualità, e come vi dicevamo la connettività 5G.

La versione disponibile, che potete osservare nel dettaglio qui, è completamente sbrandizzata, oltretutto presenta la garanzia di 24 mesi che copre ogni difetto di fabbrica.