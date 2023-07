Euronics lancia il suo Black Friday, addio ai prezzi alti: tutto al 70% oggi

Anche questa volta Euronics si conferma in testa alla classifica dei migliori magazzini in Italia per quel che concerne l’elettronica. Le offerte di oggi sono straordinarie sotto ogni punto di vista, soprattutto se si valutano smartphone, computer e videogiochi.

Ricordiamo che questa è l’ultima giornata in cui sarà in vigore il volantino denominato Black Friday, per cui bisogna affrettarsi.

Il nuovo volantino di Euronics distrugge la concorrenza, ecco alcuni dei migliori sconti

Tra le grandi occasioni che il volantino di Euronics concede ancora fino alla fine della giornata di oggi, ci sono svariati dispositivi di livello. Il primo è sicuramente l’iPhone 14 Pro, il quale è disponibile oggi ad un prezzo di 1199 € nella sua variante da 128 giga. Ovviamente sono disponibili tutte le colorazioni.

Ampio spazio anche ai computer portatili, con due dispositivi di Lenovo in prima linea. Il primo è un Ideapad 3 in grado di offrire 512 giga di memoria SD, 16 giga di RAM è un processore Intel Core i7 ad un prezzo di 699 €. Il secondo offre la stessa memoria interna, 8 giga di RAM e un processore i5 per 579 €. Disponibile anche il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 a 899 €.

Gli appassionati del mondo dei videogiochi troveranno davvero tanta scelta, spaziando tra la Nintendo Switch OLED e la nuova PlayStation 5. La prima costa 389,99 €, mentre la seconda scende addirittura a 549,99 € nella variante provvista di carrello per CD.

Ricordiamo che è possibile sottoscrivere anche dei finanziamenti per pagare a rate ciò che si desidera portare a casa. Ci sono come sempre due anni di garanzia disponibili.