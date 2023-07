CoopVoce è l’operatore telefonico di proprietà del marchio dei supermercati Coop. Tale gestore oltre alle sue offerte super convenienti, riesce a distinguersi per la trasparenza e la lealtà dei servizi offerti, caratteristiche grazie alle quali è riuscita a fidelizzarsi una grande quantità di clienti.

Parlando delle promo disponibili per questa estate, CoopVoce ha lanciato ufficialmente, il 6 Luglio 2023, alcune offerte assolutamente da non perdere. Valide sia per i nuovi clienti sia per i già clienti.

Sarà possibile accedere a queste promozioni fino al 31 Gennaio 2024.

CoopVoce: Tutte le offerte Evo

COOPVOCE EVO ESSENTIAL Al costo di 4.90 euro al mese, l’offerta comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

– 200 SMS;

– 3 giga di Internet in 4G.

2. COOPVOCE EVO 50

Al costo di 7,90 euro al mese, comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

– 1000 SMS;

– 50 giga di Internet in 4G.

3. COOPVOCE EVO 180

Al costo di 9.90 euro al mese, comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

– 1000 SMS;

– 180 giga di Internet in 4G.

I nuovi clienti potranno attivare le offerte proposte attraverso l’acquisto di una nuova scheda, o effettuando una portabilità di numero mobile. Inoltre, i nuovi clienti che intendono cambiare gestore e desiderano effettuare una portabilità, potranno accedere all’offerta CoopVoce Evo 180 al costo promozionale di 7,90 euro al mese.

Anche i già clienti CoopVoce avranno la possibilità di usufruire di queste promo attraverso un cambio offerta.

Costi e attivazione dell’offerta

Per i nuovi clienti CoopVoce che intendono attivare la promozione online, basterà andare sul sito ufficiale del gestore, scegliere la promo e, con soli 10 euro, si avrà:

L’attivazione dell’offerta scelta;

dell’offerta scelta; La spedizione della Sim direttamente presso il proprio domicilio;

della Sim direttamente presso il proprio domicilio; Il primo mese incluso.

Anche i già clienti CoopVoce dovranno versare una cifra di 10 euro, da pagare solo una volta, per effettuare il cambio offerta.

Mentre, per coloro che intendono recarsi a un negozio Coop fisico, basterà pagare 10 euro per l’attivazione, di cui 5 euro di traffico telefonico già incluso. E poi fare una sola ricarica, anche minima, per il pagamento del primo mese.