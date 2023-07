Beats Studio Buds+ al 17% di sconto, prezzo pazzo su Amazon

In offerta su Amazon oggi ci sono le cuffie in-ear Beats Studio Buds+, eccezionali sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche. Riuscire a beneficiare di ogni vantaggio proveniente da auricolari di alto livello è davvero una marcia in più, soprattutto quando il prezzo risulta più basso del solito.

Amazon offre in grande sconto le cuffie Beats Studio Buds+, ecco le loro caratteristiche

L’emozione di ascoltare la musica con questi auricolari è davvero incredibile. Il suono risulterà potente e bilanciato grazie alla piattaforma acustica personalizzata da Beats.

Non poteva poi mancare una funzione fondamentale, ovvero la cancellazione attiva del rumore. Questa si adatterà allo stile personale degli utenti offrendo un’esperienza immersiva nella musica. Nessun problema per quanto riguarda l’autonomia dal momento che le cuffie riescono ad arrivare fino a 36 ore di durata totale. 9 ore sono concesse dagli auricolari, mentre altre 27 saranno offerte dalla custodia di ricarica. La compatibilità con Android ed Apple è piena e negli ultimi tempi è migliorata con alcuni nuovi aggiornamenti.

Il prezzo di oggi sembra essere quasi un regalo visto che i vecchi 199,95 euro restano solo un ricordo. Le Beats Studio Buds+ sono disponibili oggi su Amazon a 164,99 euro, tutto grazie allo sconto del 17%. Per acquistarle adesso, bisogna solo aggiungerle al vostro carrello.

Ricordiamo che gli anni di garanzia sono due ma soprattutto che la colorazione delle cuffie è in bianco avorio.