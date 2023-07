L’operatore virtuale Kena Mobile sta regalando il primo mese di un’offerta davvero molto interessante. Più precisamente le offerte che sta pensando di rilanciare sono Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus e Kena 7,99 150GB STAR Promo Plus.

Il nuovo cliente Kena che potrà attivare una di queste due offerte ricaricabili dovrà pagare 1 centesimo di euro per la prima ricarica, che rimarrà sulla SIM come credito residuo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile regala il primo mese della propria offerta

Il costo di attivazione delle nuove offerte rimarrà gratuito così come quello per la nuova SIM e per la spedizione, come le precedenti versioni di Kena 6,99 e Kena 7,99. Questa promozione sarà disponibile online nel sito ufficiale dell’operatore nelle prossime ore di oggi e non si sa ancora fino a quando sarà disponibile.

Vi ricordiamo che Kena 6.99 130 GB Star promo plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 120 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Attivando la promo Ricarica Automatica i Giga da 130 passeranno a 180 mensili.

L’offerta Kena 7.99 150 GB Star Promo Plus invece comprende anch’essa minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 150 GB di traffico internet al mese, che diventano 200 attivando Ricarica Automatica. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli a riguardo.