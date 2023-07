Nei giorni scorsi è stato avvistato una sorta di mostro marino su una costa italiana molto popolare tra i vacanzieri.

Curioso ritrovamento sulla spiaggia di Ostia a Roma: sui social network è stato annunciato l’avvistamento di un “mostro marino” spiaggiato. Ma di cosa si tratta in realtà?. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mostro marino avvistato sulla costa di Ostia

Il post che ha dato l’annuncio del sorprendente ritrovamento sulla spiaggia di Ostia, a Roma, è stato pubblicato dall’utente Stefano Bruscarino su un gruppo Facebook locale nel pomeriggio di domenica 23 marzo. Nel testo si parla di un “mostro marino spiaggiato” e poi si chiarisce che potrebbe trattarsi di una murena maculata lunga circa 120-130 centimetri, spiaggiatasi dopo essere stata presa all’amo.

Il post sul “mostro marino” spiaggiato a Ostia ha ovviamente attirato l’attenzione di molti utenti, che si sono affrettati a chiedere dove, di preciso, è avvenuto il rinvenimento: lo stesso Stefano Bruscarino ha specificato nei commenti di aver trovato l’animale “vicino la torretta del curvone“. Come si legge sul sito ‘intotheblue’, la murena merlata o murena maculata (Gymnothorax favagineus), conosciuta anche come murena leopardo, è una specie di pesce marino della famiglia Muraenidae.

Questa particolare specie può raggiungere i 300 centimetri di lunghezza, ma generalmente gli esemplari incontrati sono di dimensioni molto inferiori. Il suo corpo è a forma di serpentina, con un colore di fondo che va dal bianco al giallognolo e numerosi punti neri che variano per forma e dimensioni a seconda dell’esemplare e dell’ambiente in cui esso vive. Non possiamo escludere di poterne avvistare delle altre nel corso delle prossime settimane.