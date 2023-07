Noi tutti conosciamo il famosissimo cartone animato “Heidi“, il contenuto animato ha infatti conquistato il cuore di tutti i bambini che lo hanno guardato grazie alla firzzantezza della piccola protagonista che fin da subito ha coinvolto tutti con le proprie avventure e genuina gentilezza, si tratta di una serie animata messa in onda nel 1974 e basata sull’omonimo romanzo “Heidi”.

Ovviamente questa serie ha lasciato un solco indelebile nel cuore di tutti noi, conquistando grandi e piccini grazie alle proprie storie sempre coinvolgenti e sentimentali, dettagli che nonostante l’età avanzata, la rendono tuttora una serie modernissima che sicuramente merita di essere guardata anche dalle generazioni più recenti.

Viene spontaneo chiedersi quale possa essere il risultato di un incontro tra una moderna tecnologia come l’IA e appunto questo cimelio storico del mondo dell’animazione, ebbene la risposta l’abbiamo e fa a dir poco paura, un utente ha infatti chiesto a un’IA di generare un trailer del contenuto, il risultato è spaventoso a dir poco.

Contenuto disturbante

Come potete ben vedere la video, le immagini sono decisamente anomale e disturbanti, infatti possiamo osservare animali come vacche e capre decisamente anomale, deformate o con tratti a dir poco umanoidi, anche i volti delle persone hanno un che di anomalo e incomprensibile, con occhi sgranati e sorrisi disturbati e inquietanti che decisamente lasciano chi guarda con non poco stupore.

Ovviamente viene spontaneo chiedersi cosa sia andato storto, se è stato l’umano a sbagliare o l’algoritmo, probabilmente entrambi, dal momento che il primo forse doveva capire che il secondo non era in grado di generare un trailer adeguato.