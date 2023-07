PosteMobile è il gestore telefonico per la linea fissa e mobile di proprietà del gruppo Poste Italiane s.p.a.

L’operatore cerca sempre di accontentare i suoi clienti con promozioni davvero accattivanti.

A tal proposito è disponibile per questo periodo estivo un’imperdibile promozione disponibile per i nuovi clienti PosteMobile, che si tratti di una nuova scheda o una portabilità di numero. Parliamo della super promo 300% Digital. Già il 30 Maggio 2023 la 300%Digital aveva raggiunto un grandissimo consenso, ad oggi, quindi viene riproposta nuovamente per circa quattordici volte, quest’ ultima volta senza la definizione di una data di scadenza.

PosteMobile: tutti i servizi inclusi nella promo

L’offerta disponibile al prezzo di 8.99 euro al mese, comprende:

300 giga di Internet in 4G+ , con 300 Mbps di velocità in download e 40 Mbps in upload;

di Internet in , con di velocità in download e in upload; 18 centesimi per messaggio e per ogni minuto in caso di chiamate, per le quali non è previsto lo scatto alla risposta;

per messaggio e per ogni minuto in caso di chiamate, per le quali lo scatto alla risposta; Disponibilità di credit , una sorta di buoni che consentono di risparmiare sui minuti delle chiamate e sugli SMS . Per esempio, nel caso in cui ci trovassimo ad aver utilizzato, in un mese, soltanto 100 giga di Internet , questi potranno essere convertiti in 20 credit , da poter utilizzare per messaggi o telefonate. Si tratta di un bonus a cui si può accedere ad ogni fine mese, con una nuova ricarica, tuttavia non sono cumulabili con quelli di altri mesi.

, una sorta di buoni che consentono di risparmiare sui minuti delle e sugli . Per esempio, nel caso in cui ci trovassimo ad aver utilizzato, in un mese, soltanto , questi potranno essere convertiti in , da poter utilizzare per messaggi o telefonate. Si tratta di un a cui si può accedere ad ogni fine mese, con una nuova ricarica, tuttavia non sono cumulabili con quelli di altri mesi. Se invece l’utente terminerà tutti i giga di Internet prima della scadenza del mese, l’offerta verrà bloccata. E con la promo Giga Extra di avrà la possibilità di ricevere 1 giga in più di Internet, per un prezzo di 1.99 euro.

Come attivare la promo

Per attivare la promozione di PosteMobile 300% Digital, bisogna necessariamente andare sul sito ufficiale dell’operatore telefonico e scegliere tra acquistare la sim online o con l’ausilio di un consulente telefonico.

Il costo di attivazione dell’ offerta è 20 euro. Di cui 10 per il costo della SIM e 10 per la ricarica del primo mese, che sarà incluso.