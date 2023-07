La piattaforma di e-commerce Amazon sta in questi giorni proponendo dei prodotti ad un prezzo molto conveniente, in occasione del Prime Day.

Oggi vogliamo parlarvi di una SDCS2 Kingston da 128 GB proposta con uno sconto del 44%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kingston SDCS2 in offertona su Amazon

La scheda microSD Canvas Select Plus di Kingston è compatibile con i dispositivi Android ed è stata progetta per assicurare prestazioni con classificazione A1. La scheda offre caratteristiche e velocità avanzate, che consentono di caricare più rapidamente le app e catturare immagini e video con capacità fino a 512GB1.

La scheda microSD Canvas Select Plus è stata progettata per raggiungere prestazioni, velocità e resistenza straordinarie, garantendo così la massima affidabilità per lo scatto e lo sviluppo di foto ad alta risoluzione o l’acquisizione e l’editing di video in full HD. Le schede della famiglia Canvas di Kingston sono testate per resistere anche alle condizioni ambientali più ostili, così da poterle portare ovunque, avendo sempre la garanzia che file, video e foto sono protetti e al sicuro. Disponibile con garanzia a vita.

Il prodotto è stato progettato per scopi ricreativi/amatoriali con fotocamere DSLR in risoluzione Full HD e 4K e per dispositivi mobile Android con velocità dichiarata fino a 100MB/s in lettura. La memoria da 128 GB è attualmente proposta sulla piattaforma a soli 10.10 euro invece di 17.99 euro, seguite questo link per maggiori dettagli.