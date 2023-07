Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti, colpisce senza freni tutti gli utenti connessi al web con milioni di attacchi ogni giorno, si tratta di tentativi di sottrarre dati sensibili come le password per l’accesso agli accounts ufficiali o i codici bancari per l’accesso ai conti correnti delle vittime.

Generalmente questa tipologia di attacco esordisce attraverso una falsa comunicazione spedita o via mail o via SMS che avvisa la vittima a nome di un qualsiasi ente autorevole per indurla nel panico e farle abbassare la guardia, dopodiché il corpo testo porta chi legge a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati dannosi in grado di infettare il PC dal quale vengono eseguiti.

Truffa a nome di Intesa Sanpaolo

La nuova mail che sta circolando in Italia negli ultimi giorni ribadisce perfettamente i concetti elencati sopra, si tratta infatti di un falso avviso diffuso a nome di Intesa Sanpaolo nel tentativo di indurre la vittima a compiere l’azione indicata, nel dettaglio effettuare l’accesso al link presente sotto per inserire i propri dati e attivare così questo fantomatico nuovo sistema di sicurezza.

In realtà inserendo i dati l’unica cosa che farete sarà quella di garantire l’accesso al vostro conto al truffatore che vi ha attaccati, onde evitare questa evenienza il consiglio è molto semplice, cestinate la mail non appena riconosciuta, così non correrete nessun pericolo concreto.