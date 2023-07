Durante i giorni del Prime Day sono disponibili tantissimi prodotti a prezzo scontato, molti dei quali portano il marchio della piattaforma, Amazon.

Uno di questi è il Fire TV Stick 4K Max, proposto addirittura al 52% di sconto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Fire TV Stick 4K Max al 52% di sconto

Questo lettore multimediale più potente, con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K. Le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida. Dispone di un supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione. Godetevi una riproduzione in streaming più fluida su più dispositivi Wi-Fi 6.

Potete vivervi il cinema a casa vostra grazie ad immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Avrete un intrattenimento senza limiti. Godetevi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Il telecomando dispone di controllo vocale in supporto ad Alexa, potete quindi cercare ed avviare la riproduzione di contenuti con la voce. Trovate velocemente le vostre app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Seguendo questo link, in questi giorni, lo pagherete solamente 35.99 euro invece di 74.99 euro, scontato appunto del 52%.