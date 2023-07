Ti piacerebbe isolarti dai rumori esterni? Magari dall’incessante martellare del tuo vicino di casa o dalle urla del bambino che viaggerà con te sul tuo prossimo aereo? Allora ti proponiamo la nuova fantastica offerta Amazon che fa per te!

Sul famoso sito della grande azienda puoi trovare le Cuffie Wireless Bluetooth 5.2 prodotte da Kvidio a soli 29,99 euro.

Scopriamo insieme quanto queste cuffie siano perfette per te.

Quali sono le caratteristiche delle Cuffie Kvidio?

Le cuffie bluetooth Kvidio sono aggiornate con doppi driver da 40 mm e tecnologia di isolamento acustico, dandoti la sensazione di ascoltare dal vivo il tuo gruppo o cantante preferito, come se fosse lì davanti a te. Inoltre hanno incorporato un microfono per poter ricevere o effettuare chiamate in tutta comodità.

Il paraorecchie è realizzato con la più morbida schiuma fornendoti comfort per tutto il giorno. L’archetto regolabile e le cuffie flessibili possono adattarsi facilmente a qualsiasi forma della testa, senza esercitare alcuna pressione fastidiosa sulle orecchie. Il design è così leggero da non sentirne il peso, rendendole scelta migliore per studenti universitari, viaggi, allenamento e uso quotidiano.

Premendo il pulsante multifunzione 2s le cuffie si collegheranno prontamente. Sono compatibili con tutti i dispositivi che supportano cavi Bluetooth o con connettore da 3,5 mm. La versione Bluetooth aggiornata V5.2 garantisce una connessione ultra veloce e praticamente indistruttibile fino a 10 metri di distanza.

La batteria è ricaricabile, con una potenza di 500 mAh e può essere ricaricata rapidamente entro 2,5 ore. Dopo 55 ore di riproduzione, puoi anche cambiare le cuffie dalla modalità wireless a quella cablata, consentendoti un continuo funzionamento anche nel caso in qui queste si scaricassero.

Insomma, sembrano davvero perfette, non vi nascondiamo che qualcuno di noi sta pensando di approfittare e ordinarle. E tu? Non fartele scapparle, clicca subito questo link e saranno tue! Se preferisci invece qualcosa di più minimal potresti optare per degli auricolari piccoli e wireless.