Proprio durante questi minuti a Londra, Nothing ha annunciato il suo nuovo Phone (2), smartphone di punta progettato per un utilizzo più consapevole e con un’interfaccia rinnovata sul retro di tipo Glyph.

Prestazioni ottime grazie ad un processore di Qualcomm e multimedialità ai massimi livelli: queste sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo Phone (2).

Nothing Phone (2), il design basato sui LED

Nessuno può offrire lo stesso design proposto da Nothing sui suoi smartphone, proprio come accade anche per il nuovo Phone (2). Il dispositivo vede una nuova interfaccia Glyph progettata per utilizzare lo smartphone riducendo le interazioni con lo schermo. I LED sono infatti personalizzabili con delle sequenze luminose e sonore in base ai contatti e alle notifiche. Ci sono anche informazioni riguardanti la batteria. I segmenti LED sono stati aumentati proprio per queste motivazioni, ovvero offrire più personalizzazione e funzionalità.

Il display e l’hardware di Nothing Phone (2) è di alto livello

Una volta girato lo smartphone e vista la scocca posteriore, si può tornare al frontale. Qui c’è uno schermo da 6,7 pollici edge-to-edge di tipo OLED LTPO a 120Hz di frequenza. I colori saranno estremamente nitidi e fedele alla realtà.

L’azienda ha scelto di optare per un prodotto estremamente performante, fondando il Nothing Phone (2) su un hardware di livello. Si parte da un processore Snapdragon 8+ Gen 1, in grado di sprigionare un’ottima potenza ma anche una discreta efficienza. In questo caso subentra anche la performante batteria da 4700 mAh, che consente agli utenti una ricarica rapida e anche la modalità wireless. Bastano solo 20 minuti di ricarica via cavo per raggiungere il 50%. La memoria RAM sarà disponibile in tagli da 8 e 12GB mentre la memoria interna andrà da 128 a 512GB.

Comparto fotografico da 50MP

Grandi progressi anche dal punto di vista delle fotocamere. La prima è disponibile frontalmente con un sensore da 32 MP per i selfie. Tornando sul retro, posizionata tra i tanti LED, ecco la doppia fotocamera posteriore con due sensori avanzati da 50 MP. Il principale è un Sony IMX890.

Grazie al nuovo sistema ISP, il Phone (2) è in grado di elaborare i dati provenienti dalla fotocamera 4000 volte in più rispetto allo smartphone precedente. Inoltre la funzionalità Advanced HDR consente di acquisire otto fotogrammi con più livelli di esposizione all’interno del dominio RAW del sensore. I dettagli saranno disponibili quindi in grande abbondanza, tirando fuori un’immagine finale più realistica. Per quanto riguarda la registrazione dei video, la risoluzione è in 4K a 60 fps.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nothing Phone (2) sarà disponibile al pre-ordine in Italia dal 17 luglio in bianco e in grigio scuro, con tre varianti tra cui scegliere: 8GB/128GB (679€), 12GB/256GB (729€), 12GB/512GB (849€).

Gli italiani saranno tra i primi ad acquistare lo smartphone in alcuni negozi WindTRE, ottenendo anche dei vantaggi esclusivi in base all’ordine di arrivo. La disponibilità aperta a tutti sarà a partire dal 21 luglio.