CoopVoce attira nuovi utenti e distrugge Iliad con la EVO da 180GB

Con CoopVoce gli utenti sembrano aver trovato il loro equilibrio, merito soprattutto dell’ultima promozione. Il provider virtuale ha lanciato un’altra offerta a scadenza, la quale si esaurirà il prossimo 2 agosto. Si tratta della nuovissima EVO 180, la quale costa solo 7,90 € al mese per sempre.

Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 180 giga per navigare usando il 4G.

CoopVoce: ci sono anche altre due offerte, torna la EVO Essential a 4,90 euro

Le altre due offerte sono estremamente interessanti perché si sviluppano sulla stessa lunghezza d’onda. La prima delle due restanti è quella che include tutto, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Si tratta della EVO 50, offerta che ogni mese costa solo 7,90 € per tutti. Esatto, si tratta dello stesso prezzo della promo migliore, con la differenza che questo resterà per sempre valido mentre l’altro terminerà tra circa 22 giorni. Andando ai contenuti, ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti e 50 giga per connettersi al web utilizzando il 4G ogni giorno.

L’ultima offerta è rappresentata da un altro ritorno, ovvero dalla EVO Essential. Questa soluzione, del tutto inusuale per l’organigramma di CoopVoce, è un grande vantaggio dal momento che al prezzo di 4,90 € al mese ci sono anche dei giga. Si parte sempre da minuti senza limiti verso tutti i gestori, con la presenza anche di 200 SMS. In più ci sono 3 giga per navigare in internet, ovviamente solo in casi di emergenza.

Sono inclusi tutti i servizi che CoopVoce offre anche con la EVO 180, senza alcuna esclusione.