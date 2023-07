CoopVoce, 180 GIGA quasi gratis con la promo migliore di SEMPRE

Ci sono diverse caratteristiche da rispettare se un provider vuole che arrivino nuovi utenti. CoopVoce lo fa alla grande. La prima è quella della convenienza, visti i prezzi molto più bassi del normale se comparati anche a quelli proposti da altri gestori. La seconda è quella della quantità visto che i contenuti sembrano non terminare mai sia per quanto riguarda minuti e messaggi che i giga per Internet. Inoltre non manca la qualità, terza prerogativa fondamentale che gli utenti ricercano: qui la connessione è in grado di arrivare al 4G+, con la ricezione ben distribuita in tutta Italia.

La promo del momento è sicuramente quella appena lanciata da CoopVoce. Il gestore riesce infatti a fornire tutto quello che serve all’interno di un’unica soluzione, la quale si distingue grazie a minuti, messaggi e giga per la connessione al web. La nuova EVO 180, questo il suo nome, concede a tutti la possibilità di avere la sensazione che i contenuti non finiscano mai. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider mobili e fissi, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto 180 giga per navigare sul web utilizzando il 4G.

CoopVoce: ecco quanto costa l’offerta e i costi di attivazione

Per quanto riguarda il prezzo mensile, chi la sottoscriverà entro il prossimo 2 agosto, potrà attivare la promozione speciale pagandola solo 7,90 € al mese per sempre. Esatto, una volta sottoscritta, il prezzo non cambierà mai e resterà lo stesso a vita.

Per quanto riguarda i costi di attivazione, si paga 10 € solo la prima volta, con la spedizione della scheda che sarà gratuita per tutti. Da ricordare inoltre che è possibile richiedere anche una nuova eSim in modo da snellire il procedimento in termini di tempistiche. L’offerta è ovviamente disponibile anche per i già clienti: basterà pagare solo il costo di attivazione di 9,90 € una tantum.