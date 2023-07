L’Amazon Day è l’evento virtuale proprio della piattaforma, durante il quale sarà possibile, per coloro che sono clienti Amazon Prime, accedere a numerose offerte, bonus regali, occasioni di risparmio e prezzi super scontati.

Tra le promo offerte che potrete incontrare tra l’11 Luglio e il 12 Luglio 2023, vi sarà quella relativa al bonus regalo di 6 euro sul credito del proprio cellulare, in seguito ad una ricarica di 40 euro.

La promozione è applicabile esclusivamente ai clienti Prime, che negli ultimi 36 mesi non hanno effettuato alcuna ricarica.

Nel corso della promozione saranno disponibili circa 7,862 buoni per i clienti. Terminati i quali non saranno più disponibili fino alla fine dell’evento, che avrà una durata di circa 24 ore.

Amazon Day, tutti i dettagli sul bonus ricarica

Per poter accedere al buono sconto basterà effettuare una ricarica non inferiore a 40 euro, sul proprio account Amazon. Da qui, una volta effettuato l’ordine verranno aggiunti 6 euro di buono sul proprio conto, nell’arco di 24 ore o poco più, per cui riceverete la conferma attraverso una mail di accettazione.

La promo non è cumulabile , quindi in caso di ricarica di 60 o 80 euro , lo sconto applicabile dal prossimo ordine sarà comunque di 6 euro.

, alle ore Il buono è valido per una persona , e non può essere ceduto ad altre persone o convertito in denaro.

Per qualsiasi altra informazione a riguardo basterà recarsi sul sito ufficiale e cercare la relativa offerta con tutte le condizion d’uso.