WhatsApp: TRE feature SEGRETE ed ESCLUSIVE che non conosci

In maniera del tutto segreta, diversi utenti hanno continuato ad utilizzare delle piattaforme di terze parti riguardanti WhatsApp. Tutto ciò è accaduto negli ultimi anni, quando l’applicazione si stava adoperando con tutti i massimi sforzi per debellare alcune problematiche. Tra quelle più insistenti c’era quella dello spionaggio, pratica che purtroppo è stata in grado di rovinare tantissime persone grazie alla presenza di applicazion fuori legge. Sono stati tantissimi gli utenti che si sono ritrovati a utilizzarle, magari pagando anche una cifra mensile. Lo scopo era quello di scoprire le chat dei partner o di alcuni amici, per metterli alle strette o semplicemente per curiosità.

Ora tutto questo non è più possibile visto che WhatsApp è riuscita nel suo intento di rendere inutili alcuni applicativi. Qualcuno però funzionerebbe ancora, proponendo al pubblico soluzioni totalmente inedite: stiamo parlando dello spionaggio ma solo per quanto riguarda il tracciamento dei movimenti.

WhatsApp introduce tante novità ma ce ne sono alcune nascoste sul web, ecco quali

Ci sono in realtà tre applicazioni molto interessanti, con la prima che qualcuno potrebbe già aver utilizzato in passato. Si tratta di Whats Tracker, applicativo di terze parti per eccellenza che riesce a scoprire i movimenti in diretta delle persone su WhatsApp. Si potrà infatti ricevere una notifica ogni qualvolta il contatto che si sta monitorando entrerà o uscirà da WhatsApp.

La seconda applicazione è invece Unseen, utile per intercettare i propri messaggi di WhatsApp e leggerli al di fuori. Risulterete sempre inattivi sull’applicazione principale, così da non registrare neanche l’ultimo accesso.

Se avete il timore che qualcuno possa cancellare i messaggi prima che voi leggiate, esiste WAMR. Questa intercetta il contenuto delle notifiche e salva i messaggi al di fuori di WhatsApp.