A tutti quanti è capitato almeno una volta di essere al mare e stare in pensiero per la propria abitazione. Le intemperie, i malintenzionati, le piante.

Sono tante le cose da tenere sotto controllo in un’abitazione. Ma come si fa quando siamo lontani? l’unica soluzione è installare una videocamere di sicurezza e guarda caso Amazon ne ha una scontata di oltre il 50%.

Blink Outdoor, videocamera di sicurezza in offerta su Amazon

Stiamo parlando di una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, Blink Outdoor funziona fino a due anni con due batterie AA al litio, incluse nella confezione.

Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia. Puoi ricevere notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

Vedi, ascolta e parla con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor. Inoltre è anche compatibile con Alexa e in questo modo potrai usare la voce per monitorare casa tramite i dispositivi con l’integrazione all’assistente vocale. Si tratta di un’offerta di accesso anticipato al Prime Day, che si terrà i prossimi due giorni. Seguite questo link per portarla a casa a soli 44.99 euro invece di 99.99 euro.