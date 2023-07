Un auto ad idrogeno che riesce a percorrere oltre 2400 km con 1 KG di acqua

Nonostante il successo che stanno avendo negli ultimi anni i veicoli elettrici, molti si stanno chiedendo che fine abbiano fatto le auto alimentate con combustibile ad idrogeno.

Negli anni abbiamo visto infatti molti prototipi, e alcuni modelli sono riusciti anche ad andare in commercio, anche se non si è mai saputo in modo definitivo se potesse essere definita come una reale alternativa ai combustibili fossili.

Ma sembra che le cose siano cambiate, dato che la Delft University of Technology è riuscita a battere il Guinness World Record il 25 giugno. Un prototipo di auto alimentata ad idrogeno chiamato Eco-Runner XIII è riuscito infatti a percorrere 2488 km in 3 giorni utilizzando solo 1 KG di idrogeno.

Un record stabilito precedentemente dall’elettrica Renault Zoe.

Alcune info sul prototipo della nuova auto ad idrogeno

Lato design lascia ancora a desiderare, se consideriamo il fatto che è un auto a tre ruote e monoposto, ma compensa con il telaio in fibra di carbonio, così come lo scafo le travi delle sospensioni.

Inoltre, la maggior parte delle ricerche hanno cercato di prestare attenzione sull’efficienza energetica e sul recupero dell’energia, per questo motivo sono stati curati dettagli come aerodinamicità e consumo di corrente. Grande attenzione anche alla conversione dell’idrogeno in energia sfruttando la forza cinetica. Per compiere tutto questo, il team di sviluppo ha deciso di utilizzare una cella a combustibile “nuova” di cui non sono stati rivelati ancora i dettagli.

Parlando di termini tecnici che possono interessare: l’auto può percorrere circa 45 km all’ora (la velocità di una micro-car per intenderci, adatta quindi per l’utilizzo in città o paese).

Secondo un rapporto, nel 2022 sono state vendute in tutto il mondo circa 56000 auto a idrogeno e il numero continua a crescere.