Euronics, nel nuovo volantino c'è anche la PS5 ad un prezzo pazzesco

Euronics, uno dei principali rivenditori di elettronica in Italia, ha lanciato il suo nuovo volantino Sottocosto, offrendo una serie di sconti su una vasta gamma di prodotti, tra cui videogiochi e console. Questa iniziativa è un tentativo di rendere il caldo mese di luglio un po’ più sopportabile per i consumatori, offrendo loro la possibilità di risparmiare su alcuni dei prodotti più popolari del momento.

Euronics: giorni fortunati per gli amanti della tecnologia!

Tra le offerte più interessanti, troviamo la PS5 Digital Edition di Sony, offerta in bundle con un secondo controller Dualsense al prezzo di 509,99 euro. Questo pacchetto permette di risparmiare circa 10 euro rispetto all’acquisto separato dei due prodotti.

Per gli appassionati di Xbox, Euronics offre invece un bundle che include la Xbox Series X e il gioco Forza Horizon Premium Edition a 499 euro, permettendo un risparmio di poco più del 10% rispetto al prezzo di listino di 559 euro.

Per quanto riguarda Nintendo, la Switch OLED è offerta a 319,99 euro, rispetto al prezzo di listino di 249,99 euro. Questa offerta è disponibile per entrambe le colorazioni della console, bianca e blu/rosso neon.

Tra i giochi in offerta, troviamo Elden Ring per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a 49,99 euro, FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X|S a 39,99 euro, e diverse esclusive Nintendo Switch come Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto, Leggende Pokémon Arceus e Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro ciascuno.

Queste offerte sono disponibili fino al 16 luglio. È importante notare che possono variare in base alla disponibilità dei prodotti e alla località, quindi è sempre meglio controllare sul sito web di Euronics o presso il negozio locale.