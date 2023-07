Non è la prima volta che l’operatore telefonico Vodafone tenta alcuni suoi ex clienti a tornare con fantastiche offerte. Molto spesso l’operatore ha proposto l’attivazione dell’offerta mobile denominata Vodafone Silver, molto apprezzata dagli utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo nuovamente questa offerta ad alcuni suoi ex clienti. Questa volta, però, il prezzo dell’offerta rimarrà bloccato per ben due anni

Torna in Vodafone con l’offerta mobile Vodafone Silver con prezzo bloccato per due anni

Alcuni ex clienti del noto operatore telefonico rosso potranno tornare attivando una delle offerte più apprezzate. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è stata proposta un po’ in tutte le salse. Ora, però, per alcuni fortunati utenti sarà possibile attivarla con prezzo bloccato per ben 24 mesi.

In particolare, agli ex clienti l’operatore telefonico Vodafone sta proponendo l’attivazione dell’offerta Vodafone Silver con prezzo bloccato per 24 ad un costo di 9,99 euro al mese. Come di consueto, l’operatore sta avvertendo gli utenti in questione tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito un esempio dell’SMS inviato in questi giorni dall’operatore.

“Torna in Vodafone! Per te 100GB a 9,99E/mese e PREZZO BLOCCATO per 24 mesi se scegli l’addebito con carta o conto corrente. Minuti e sms illimitati. Costo SIM 0E, attivazione 0.01E. Per attivare vai nei nostri negozi entro il 10/07”.

Ricordiamo che l’offerta Vodafone Silver è da sempre una delle più apprezzate. Questo perché ogni mese ha davvero tanto da offrire. Oltre ai 100 GB di traffico dati per navigare, l’offerta include anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.