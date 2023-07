Unieuro, con la nuova promozione avrai 500 euro di sconto in cassa

Unieuro, uno dei principali rivenditori di elettronica di consumo in Italia, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale chiamata “Sconto forte subito”. Questa promozione, valida fino al 9 luglio, è disponibile solo nei negozi fisici di Unieuro e offre agli acquirenti la possibilità di ottenere uno sconto in cassa fino a 500 euro.

Unieuro: la promozione di cui tutti avevano bisogno

Gli sconti sono strutturati in base all’importo speso: per una spesa di almeno 250 euro, con la nuova promozione avrai 500 euro di sconto in cassa, l’acquirente riceverà uno sconto di 25 euro; per una spesa di almeno 500 euro, lo sconto sarà di 50 euro; per una spesa di almeno 1.000 euro, lo sconto sarà di 250 euro; infine, per una spesa di almeno 2.000 euro, lo sconto sarà di 500 euro.

Per accedere a questi sconti, è necessario essere titolari di una carta Unieuro Club. La promozione è valida su tutti i prodotti disponibili nei punti vendita, con alcune eccezioni. Non sono inclusi nella promozione le console da gioco (come Sony Playstation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch, console da retrogaming, ecc.), i prodotti a marchio iPhone, Apple Watch, Airpods, iPad e computer a marchio Apple, i prodotti presenti nel volantino in corso, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate e gli abbonamenti, gli ordini effettuati sulla sezione liste nozze del sito unieuro.it e gli ordini effettuati sul sito unieuro.it e sull’app, anche se ritirati e pagati presso il punto vendita.

Questa promozione rappresenta un’opportunità significativa per gli acquirenti di risparmiare su una vasta gamma di prodotti elettronici. Tuttavia, è importante notare che la promozione è disponibile solo per un periodo limitato e solo nei negozi fisici di Unieuro. Quindi, se stai pensando di fare un acquisto importante, potrebbe essere il momento giusto per farlo.