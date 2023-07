Intesa Sanpaolo: il danno è fatto, mail di avviso sul conto per tutti

Uno dei più grandi pericoli a cui ogni utente è connesso a internet deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti cerca di colpire il maggior numero di utenti possibile ogni giorno con l’obiettivo di sottrarre loro dati sensibili come le password per i loro account oppure i codici di accesso bancari per poter penetrare nei loro conti correnti.

Generalmente questa tipologia di attacco prende forma in comunicazione testuali per via mail o sms che vengono spacciate come avvisi ufficiali da parte di enti autorevoli il cui nome viene sfruttato indebitamente per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così con estrema facilità a consegnare con le proprie mani i propri dati sensibili.

Generalmente il corpo testo di queste comunicazioni induce chi lo legge a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli che infetteranno il PC utilizzato.

Phishing bancario

La nuova mail di phishing di cui vi parliamo oggi ribadisce tutti questi concetti alla lettera, quest’ultima prendendo in prestito il nome di banca Intesa Sanpaolo, avvisa la vittima della necessità di aggiornare i propri dati per poter attivare un fantomatico sistema di sicurezza ed evitare dunque il blocco del conto corrente, ovviamente si tratta di informazioni false e il link presente in basso rimanda la pagina di phishing vera e propria all’interno della quale non appena digitati i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e spediti al creatore della truffa che potrà così utilizzarli per derubare tutto il contenuto del vostro conto corrente.