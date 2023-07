WindTre è ormai diventato uno degli operatori telefonici più diffusi e scelti a livello nazionale. Le sue offerte, infatti, sono super convenienti e in continuo aggiornamento. A tal proposito, dal 27 Giugno 2023, WindTre, lancia due allettanti promo da applicare sull’acquisto di una seconda Sim a soli 10 euro.

Si tratta di offerte pensate appositamente per le famiglie e che consentono al cliente di poter scegliere tra due metodologie di pagamento:

L’abbonamento su credito residuo , che è quello che siamo abituati a conoscere, e consiste nel pagare ciò che viene effettivamente consumato;

, che è quello che siamo abituati a conoscere, e consiste nel pagare ciò che viene effettivamente consumato; Easy Pay. Si tratta di un metodo di pagamento del tutto nuovo e assolutamente vantaggioso per il cliente. In quanto egli, a fine mese, saprà sempre quale sarà la somma esatta da pagare, poiché si tratta di una rata mensile fissa, che non varia in base al consumo. Questa infatti permette l’utente di avere una totale consapevolezza della cifra che dovrà affrontare a fine mese, non ci saranno né sorprese né variazioni di prezzo. La ricarica mensile, inoltre, potrà essere effettuata con il pagamento automatico su carta di credito. Insomma meno pensieri e prezzi più vantaggiosi.

WindTre le promo sulla seconda Sim

Ma vediamo più nel dettaglio le promo offerte da WindTre e i vantaggi legati alla scelta del metodo di pagamento.

FAMILY UNLIMITED.

Al costo di 9.99 euro al mese, con scelta di pagamento Easy Pay, o 10.99 euro al mese con la scelta dell’ addebito su credito.

La promo comprende:

Chiamate e minuti illimitati;

500 SMS ;

; Connessione Internet 5G , con 10 Mbps di velocità;

, con di velocità; Giga illimitati;

Per quanto riguarda i costi degli attivazione dell’offerta, questi saranno di 9.99 euro, da pagare solamente una volta, se si sceglie come metodo di pagamento l’abbonamento sul credito residuo. Altrimenti, in caso di scelta di Easy Pay, basterà un’unica cifra di 49.99 euro che potrà essere anche rateizzata. (Persino in 24 mesi per 1,67 euro al mese).

2. CALL YOU COUNTRY FAMILY UNLIMITED.

Al costo di 11,99 euro al mese, con scelta di pagamento Easy Pay, o 12.99 euro al mese con addebito su credito.

Essa comprende:

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 300 minuti per chiamate internazionali;

per chiamate Connessione Internet 5G , con 10 Mbps di velocità;

, con di velocità; Giga illimitati.

Per quanto riguarda i costi di attivazione dell’offerta, quest’ultima, a differenza della prima, non prevede alcun costo di attivazione.