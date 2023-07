TIM, offerte SHOCK con 150GB e il 5G gratis

Non serve di certo qualcuno che racconti quanto sia importante TIM nel mondo della telefonia mobile. Da diversi anni infatti riesce ad occupare saldamente il primo posto nelle classifiche di gradimento, anche perché è il primo gestore in assoluto. Quando nessun altro era in grado di lavorare nel mondo della telefonia fissa o mobile, TIM c’era già con le sue soluzioni.

Ora come ora ci sono due promozioni davvero eccezionali che riescono a battere senza problemi la concorrenza.

TIM lancia le sue promo della linea Power: eccone due fino a 150 giga

In questo momento le offerte disponibili sono due e fanno parte della stessa gamma. TIM ha lanciato tempo fa le sue Power, le quali oggi si dividono in Power 5G e Power Supreme Web. Sono molto diverse tra loro per i contenuti che includono, anche se l’ideale è lo stesso: riuscire a garantire agli utenti risparmio e quantità oltre che la solita qualità tipica del gestore.

Tutte e due le promo riescono a garantire ogni mese messaggi e minuti illimitati verso qualsiasi tipo di gestore. La prima offerta consente di avere il 5G gratis insieme a 50 giga per connettersi al web. Il prezzo è di 9,99 € al mese e resta bloccato per due anni senza rimodulazioni. Possono sceglierla solo gli utenti che provengono da WindTRE, Vodafone e Very Mobile.

Per quanto concerne invece l’altra soluzione, il prezzo scende a 7,99 € al mese per chi proviene da Iliad, Poste Mobile e altri MVNO. Al suo interno ci sono 150 giga per navigare sul web, ma senza 5G.