Le nuove offerte di casa TIM sono pronte per fare la differenza ed invogliare sempre più utenti ad effettuare il cambio operatore telefonico, in questo modo si può avere la certezza di spendere molto poco, ed allo stesso tempo non perdere di vista quelli che sono i bundle effettivamente messi a disposizione.

Il rapporto qualità/prezzo è sempre più favorevole da TIM, con l’accessibilità della promo garantita a tutti coloro che decidono di abbandonare il proprio operatore telefonico di riferimento, effettuando la portabilità del numero di telefono originario. I costi di attivazione variano in relazione alla promo selezionata, anche se in genere parliamo di 20 euro, spesso comprensivi anche di una prima ricarica (utilizzabile per il rinnovo).

TIM, offerte da non credere e prezzi sempre più bassi

Una delle migliori offerte di TIM è la Power Supreme, soluzione che presenta un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile, ma che allo stesso tempo nasconde all’interno un qualcosa di davvero unico, un bundle completo e decisamente soddisfacente.

Gli utenti al giorno d’oggi possono infatti accedere a 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo in 4G, passando anche per illimitati minuti, utilizzabili a piacimento per telefonare a chiunque si desideri, per arrivare infine a SMS infiniti. L’attivazione, come anticipato, è possibile solamente per coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, con portabilità strettamente necessaria ed obbligatoria.