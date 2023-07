Un regalo davvero interessante vi aspetta da Iliad nel caso in cui attiviate una specifica promozione, una decisione in netta controtendenza rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere presso i più classici operatori telefonici, come ad esempio Vodafone.

Andiamo con ordine, quanto vi racconteremo è da ritenersi valido per coloro che scelgono di richiedere sul proprio numero di telefono la promo Giga 150, una splendida soluzione che può essere attivata da chiunque (anche su nuova numerazione), senza costi iniziali in aggiunta ai 9,99 euro richiesti per la SIM stessa (oltre alla prima mensilità). Il bundle messo ufficialmente a disposizione è decisamente interessante, poiché permette di godere di ben 150 giga di traffico dati, nonché ovviamente di tutto illimitato (minuti e SMS).

Iliad, il regalo è incredibile per tutti

Con la Giga 150 arriva, come anticipato, il regalo per gli utenti, infatti è possibile approfittare della navigazione in 5G senza costi aggiuntivi di alcun tipo. La connessione avverrà gratuitamente alla rete più rapida, in questo modo l’utente sarà sicuro di non dover spendere nemmeno un centesimo in aggiunta ai 9,99 euro mensili di cui vi parlavamo prima.

Oltre a questo, le promesse di Iliad restano invariate: il prezzo sarà fisso per sempre, non assisterete ad alcuna rimodulazione contrattuale (come accade ad esempio da Vodafone), e sarà possibile abbandonare l’operatore telefonico in un qualsiasi momento senza vincoli contrattuali di alcun tipo (non sono previste penali per la portabilità anticipata).