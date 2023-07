Amazon, ha dichiarato ufficialmente le date dell’Amazon Day, ovvero l’evento virtuale dell’anno della piattaforma, in cui milioni di utenti avranno la possibilità di acquistare prodotti di vario tipo a prezzi super scontati.

L’evento è stato organizzato per la prima volta nel 2015, volto a promuovere non solo l’anniversario ventennale dell’ azienda, ma anche il suo servizio Amazon Prime. Infatti coloro che avranno la possibilità di partecipare all’evento sono tutti i clienti che hanno effettuato l’iscrizione ad Amazon Prime. Quest’ ultima rappresenta il servizio di consegna rapida che consente di ricevere un prodotto acquistato online sulla piattaforma entro 24 ore.

Amazon Day, la data ufficiale

L’Amazon Day avrà ufficialmente inizio Martedì 11 Luglio 2023 a mezzanotte, e sarà chiuso definitivamente Mercoledì 12 Luglio, alle ore 23.59 precise.

Si tratta quindi di 24 ore intense, durante le quali solo coloro che saranno sufficientemente svelti riusciranno ad accaparrarsi le offerte migliori.

Tuttavia, non è necessario essere iscritti da tanto tempo al servizio Amazon Prime per poter accedere a questi imperdibili sconti. Infatti, è possibile effettuare la registrazione già sul momento ed usufruire del primo mese di prova. Dopo di che verrà addebitato un costo di 4.99 euro per poter usufruire un altro mese. Invece si parla di 49.90 euro all’anno, nel caso in cui si voglia fare un abbonamento annuale completo. Tali prezzi possono però variare a seconda dell’età degli utenti iscritti, per esempio gli studenti possono accedere a circa il 50% di sconto, grazie al programma Amazon Prime Student.

Inoltre è possibile recedere dall’iscrizione in qualsiasi momento e assolutamente senza alcun tipo di vincolo.

Le offerte riguarderanno varie categorie di prodotti. Tuttavia, non tutte appariranno in automatico sulla pagina iniziale della piattaforma, ma è probabile che dobbiate spulciare un po’ tra le varie pagine per riuscire a scovare davvero grandi opportunità.

Attenzione inoltre alle offerte lampo, quelle che durano per poche ore o per un periodo di tempo davvero limitato.