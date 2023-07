Amazon è famosa anche per i suoi eventi con sconti esclusi, come il nuovo Prime Day 2023, in cui saranno presenti migliaia di sconti eccezionali. Per il Prime Day 2023, Amazon ha lanciato una promozione speciale: i clienti che ricaricano il loro account Amazon.it con almeno 40€ riceveranno un buono sconto del valore di 6€. Questa offerta è limitata ai membri Prime che non hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

Amazon Prime Day 2023: Deliveroo Plus

Un’altra offerta Prime Day già attiva è quella in collaborazione con Deliveroo. I membri Prime possono beneficiare di un buono sconto di 5€ (cliccando qui) da utilizzare su Deliveroo al checkout. Il buono sconto è valido sul primo ordine effettuato dopo aver attivato Deliveroo Plus, con una spesa minima di 25€.

Amazon Prime gratis per 30 giorni

Per coloro che non sono ancora membri Prime, Amazon offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo periodo, i clienti possono usufruire di tutti i vantaggi di Prime, tra cui consegne in 1 o 2 giorni lavorativi senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione cloud illimitato per le foto, accesso anticipato alle Offerte lampo su Amazon.it e streaming illimitato di film e serie TV con Prime Video.

Amazon Prime Student

Per gli studenti, Amazon offre un’opportunità ancora più grande. Amazon Prime Student è gratuito per i primi 3 mesi e poi scontato del 50%. Gli studenti possono godere di spedizioni in un giorno illimitate senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti, film e serie TV in streaming, e in più accesso a offerte esclusive per studenti.

