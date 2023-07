Tim, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni in Italia, sbaraglia la concorrenza con un’offerta davvero eccezionale, una promo che vi offrirà la possibilità di acquistare la nuovissima PlayStation 5 in comode e piccole rate mensili, senza richiedere alcun tipo di anticipo e senza interessi.

La rinomata console lanciata ufficialmente il 19 Novembre del 2020, è letteralmente andata a ruba fin dalla sua messa in commercio. Fin da subito, infatti, solo pochi fortunati sono stati tanti veloci da riuscire ad accaparrarsi la console, pur non essendo affatto economica. Stiamo parlando di 600€ o poco più, prezzo che, tutt’oggi, è rimasto invariato.

Tim e la promo PS5

Al di là della corsa all’acquisto, però, non tutti sono riusciti ad acquistare la tanto attesa PlayStation 5. Tuttavia, la causa non è per la sua scarsa disponibilità, anche se talvolta richiede ancora una prenotazione preventiva, ma per il suo costo molto elevato di cui abbiamo già parlato.

A tal proposito, Tim decide di accontentare gran parte dei suoi clienti, con l’offerta PS5, valida fino al 31 Luglio 2023.

La promo, infatti, disponibile per coloro che usufruiscono o che decidono di aprirsi una linea Tim fissa o mobile per almeno 24 mesi, consente di acquistare la PlayStation a rate. In modo che tutti possano avere le stesse possibilità di acquisto, senza che la spesa complessiva pesi troppo sui portafogli.

La promo di TIM offre la possibilità di acquistare la PS5 a soli 18 euro al mese per 30 mesi. Senza dover versare alcun anticipo e senza interessi.

Dal terzo mese in poi il prezzo sarà di 20 euro, tuttavia, da qui, resterà invariato fino al saldo completo di 600 euro, prezzo che corrisponde al valore della console.

La PlayStation 5 sarà offerta all’interno di un pacchetto che include il gioco Gran Turismo 7, disponibile dal Marzo 2022 e che rappresenta, per i giocatori, uno dei più amati simulatori di guida.

Per saperne di più

Tuttavia, se si deciderà di recedere dal contratto prima dello scadere dei 24 mesi, bisognerà pagare gli interessi e la differenza rimasta da saldare per l’acquisto definitivo della console.

Per tutte le informazioni a riguardo e per altre istruzioni dettagliate, potete dirigervi in un qualsiasi negozio fisico della Tim o andare sul sito ufficiale dell’operatore telefonico.