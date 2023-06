ho. Mobile contro Iliad, ecco 230 giga con tutto illimitato

L’azienda che riesce a concedere anche una discreta qualità rispetto a tutti gli altri provider virtuali, è in questo momento senza ombra di dubbio ho. Mobile. Il provider è riuscito negli ultimi tempi a dare uno strappo decisivo. Se prima le offerte disponibili erano troppo poche, ora ce ne sono diverse sul sito ufficiale, tutte piene di contenuti ma soprattutto con prezzi molto accessibili. Da ricordare poi un aspetto fondamentale ovvero che ogni costo mensile dura per sempre, visto che ho. Mobile non è sottoposto ad alcun tipo di rimodulazione, come del resto è risaputo.

ho. Mobile è il migliori provider virtuale, ecco le offerte più interessanti fino a 230 giga

Ad attirare tanta attenzione direttamente sul sito ufficiale di ho. Mobile ci pensano le prime offerte, ovvero quelle da 6,99 € al mese e da 7,99 € al mese. Le promozioni in questione consentono di avere minuti e messaggi senza limiti rispettivamente con 50 giga e 180 giga per navigare sul web. In entrambi i casi il costo di attivazione è gratuito così come la richiesta della scheda online.

La stessa cosa vale praticamente anche per la migliore offerta in assoluto, la quale torna ai suoi massimi storici per festeggiare i cinque anni del gestore. Si tratta di una soluzione dedicata agli utenti provenienti da alcuni operatori virtuali ma soprattutto da Fastweb, CoopVoce e Poste Mobile. Al suo interno ci sono minuti illimitati verso tutti i provider, messaggi senza limiti e 230 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 9,99 € al mese per sempre.