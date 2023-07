Amazon REGALA Music Unlimited GRATIS per 4 mesi, ecco come riscattarlo

Amazon, in occasione dell’ormai imminente Prime Day, decide di fare un grande regalo a tutti gli utenti, mettere a disposizione una promozione più unica che rara, con la quale riuscire ad accedere liberamente ad uno dei servizi più richiesti e comuni del periodo.

Solo per qualche giorno, infatti, tutti hanno la possibilità di richiedere tranquillamente l’accesso a Amazon Music Unlimited a titolo gratuito, l’offerta ha qualche limitazione, ma risulta essere comunque facilmente accessibile da un numero molto ampio di consumatori. Se volete essere sicuri di avere accesso alle offerte Amazon migliori del momento, con codici e coupon gratis, allora dovete subito iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi, ecco come fare per averlo

Music Unlimited, nel caso in cui non lo conosciate, è il servizio dell’azienda di e-commerce che permette di accedere ad un incredibile catalogo di brani e canzoni, fruibili in streaming tramite il proprio dispositivo mobile (sostanzialmente è molto simile a Spotify). In genere questi ha un costo fisso di 9,99 euro al mese, ma per un periodo di tempo limitato Amazon ha deciso di metterlo a disposizione gratuitamente per alcuni fortunati utenti.

Per essere sicuri di rientrare tra i selezionati, non dovete fare altro che premere qui e verificare se potete richiederlo. Le limitazioni sono sostanzialmente sempre le stesse, ovvero è una promozione che può essere richiesta solamente da coloro che oggi si ritrovano in condizione di non aver attivo un abbonamento Music Unlimited, e di non aver mai provato in passato il servizio.