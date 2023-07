Telegram, ci sono 3 trucchi che distruggono WhatsApp

Telegram al momento è una di quelle applicazioni di messaggistica estremamente interessanti, oltre che più di un’alternativa a WhatsApp. Se un tempo rappresentava la classica piattaforma da avere in accoppiata con la celebre applicazione colorata di verde, oggi potrebbe tranquillamente sostituirla offrendo tra l’altro più soluzioni.

Si tratta infatti di un’app che riesce a concedere al suo interno molteplici funzionalità, le quali sono risultate spesso inedite su WhatsApp. La personalizzazione è uno degli aspetti che Telegram predilige, soprattutto per l’interfaccia utente. Inoltre gli aggiornamenti costanti non fanno altro che garantire un supporto continuo a coloro che utilizzano la piattaforma. Ci sono però dei trucchi che potrebbero tornare molto utili per chi ama il mondo della messaggistica, magari alimentando il proprio lato da smanettone.

Telegram: questi sono tre trucchi fondamentali racchiusi nell’app

Avere delle chat segrete a disposizione, le quali risultano totalmente assenti nell’elenco delle conversazioni, è una delle motivazioni per cui gli utenti da sempre scaricano Telegram. Qui si potranno impostare i messaggi effimeri, ad oggi disponibili anche su WhatsApp ma nettamente più performanti su Telegram.

Sapevate poi di poter iscrivervi ai canali Telegram dedicati alle offerte di Amazon? Ci sono ad esempio i nostri che ogni giorno consentono al pubblico di venire a conoscenza di più di 70 offerte, regalando talvolta anche qualche buono Amazon da spendere. Per entrare, basta collegarsi ai link qui in basso:

Qualcuno probabilmente ancora non se n’è accorto: facendo uno swipe verso l’alto o verso il basso in prossimità del microfono utile per registrare le note vocali, verrà fuori l’immagine di una piccola fotocamera. In quel modo sarà possibile tenere premuto e registrare un messaggio video, che corrisponderà ad una breve clip da inviare al destinatario.