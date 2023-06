Anche Telegram si appresta ad introdurre grandi novità di rilievo. Come già fatto da tempo dai vari competitors, ora anche la nota app di messaggistica istantanea si arricchirà con una funzione decisamente interessante. Stiamo parlando delle Storie e saranno introdotte ufficialmente sull’app a partire dal mese di luglio.

Telegram si aggiorna e porta ufficialmente le Storie, ecco le novità

La nota app di messaggistica istantanea Telegram si è da sempre contraddistinta per le sue ricche funzionalità. Tuttavia, mancavano ancora all’appello le storie, feature che sul rivale WhatsApp e sulle varie app social era già arrivata da diverso tempo.

Ora però anche Telegram introdurrà la sua idea di Storie. Come già accennato in apertura, questa nuova funzionalità sarà introdotta a breve, in particolare dal 1 luglio 2023. L’app, però, anche in questo caso si distinguerà dai rivali, dato che avrà alcune piccole peculiarità.

Le storie che saranno introdotte su Telegram saranno infatti diverse. Potranno ad esempio sfruttare il supporto per la doppia fotocamera, una feature già utilizzata sull’app per pubblicare foto e video particolari. Sarà inoltre possibile scegliere quanto far durare le storie. A differenza delle altre applicazioni, infatti, su Telegram si potrà decidere se far durare una storia 6, 12, 24 oppure 48 ore. Le storie saranno inoltre personalizzabili con svariati strumenti e sarà possibile inserire delle didascalie. Gli utenti avranno poi la possibilità di decidere chi potrà guardare le proprie storie pubblicate su Telegram, grazie anche alla sezione Amici Stretti.

In seguito saranno comunque introdotte altre sorprese che per il momento Telegram non ha voluto rivelare.