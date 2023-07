Sappiamo ormai che il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di far tornare un nuovo smartphone della serie FE. Dopo lo stop con l’ultimo modello Samsung Galaxy S21 FE, infatti, fra non molto sarà presentato il nuovo Samsung Galaxy S23 FE. In questi giorni erano emerse diverse indiscrezioni e anche immagini renders. Ora, però, sempre che si stia avvicinando il suo debutto ufficiale, dato che lo smartphone ha da poco ricevuto la certificazione 3C.

Samsung Galaxy S23 FE sta per arrivare, ecco l’importante certificazione 3C

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di casa Samsung ha ricevuto un’importante certificazione. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy S23 FE che ha da poco ricevuto la certificazione dell’ente 3C (China Compulsory Certificate). Lo smartphone è stato registrato con il numero di modello Samsung SM-S7110.

Dalla certificazione in questione sono emersi alcuni dettagli interessanti riguardanti la batteria, più precisamente la velocità di ricarica dello smartphone. Stando a quanto riportato dalla certificazione 3C, infatti, il nuovo device sarà in grado di ricaricare la propria batteria ad una potenza massima di 25W.

Questo significa quindi che il nuovo Samsung Galaxy S3 FE avrà il supporto alla ricarica rapida da 25W proprio come su altri precedenti modelli. Tra questi, c’è ad esempio il predecessore Samsung Galaxy S21 FE ma non solo. Anche l’attuale top di gamma Samsung Galaxy S23 dispone della stessa potenza di ricarica da 25W. Ricordiamo che, tra le altre caratteristiche, il nuovo device di Samsung dovrebbe avere a bordo o il soc Exynos 2200 o il soc Snapdragon 8+ Gen 1.