massimizza-la-tua-connessione-wi-fi-eliminando-le-interferenze-in-casa

Un accesso costante a Internet richiede una connessione Wi-Fi affidabile a casa, poiché le interruzioni e i ritardi fanno perdere tempo che potrebbe essere dedicato al gioco o al lavoro produttivo su un dispositivo intelligente.

Se il segnale del router è debole e non funziona bene come dovrebbe, potrebbe essere dovuto alla vicinanza di alcuni materiali e oggetti che interferiscono con esso. Allontanate il router da questi dispositivi elettronici. Sono in grado di disturbare le connessioni wifi.

Ecco le principali interferenze

In primo luogo, affronteremo l’argomento degli elettrodomestici, poiché spesso interferiscono con i segnali Wi-Fi in modo significativo. In generale, è meglio tenere il router lontano dagli altri apparecchi elettronici della casa, ma diamo un’occhiata ai peggiori utilizzatori di Internet. Il microonde rappresenta la minaccia maggiore, poiché genera proprio quelle piccole onde che sono sufficienti per entrare in collisione con quelle del segnale Internet. Se vi trovate con un router vicino a un microonde, dovreste spostarlo immediatamente.

I segnali trasmessi dai grandi elettrodomestici sono meno potenti di quelli dei telefoni cellulari e dei router Wi-Fi, ma sono comunque difficili da bloccare a causa delle loro dimensioni. Evitate quindi di posizionare questi elettrodomestici (e altri come asciugatrici, frigoriferi e forni di grandi dimensioni) l’uno vicino all’altro.

Anche se di dimensioni ridotte, gli elettrodomestici intelligenti richiedono una maggiore cautela a causa della loro ampia connettività e capacità di trasferimento dati. Restando in tema di elettronica, tenete radio, televisori e altri schermi ad almeno qualche metro di distanza dal router per ridurre la probabilità di interferenze. Il fatto che i televisori moderni siano così sofisticati ha aumentato l’urgenza del problema.

Per quanto riguarda gli oggetti domestici più comuni, il metallo e il cemento sono i maggiori responsabili della potenza del segnale. Con queste informazioni in mano, è possibile posizionare strategicamente un router per massimizzare la potenza del segnale. La posizione migliore è al centro della casa, dove il segnale percorrerà la distanza minore e sarà meno ostacolato da ostacoli come muri spessi.