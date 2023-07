Dopo un mese di utilizzo siamo pronti a dare la nostra opinione su Dreame L10 Ultra, un robot aspirapolvere, dalle caratteristiche davvero uniche e che è in grado non solo di aspirare la sporcizia presente sul pavimento ma anche di lavarlo in modo impeccabile.

Contenuto della confezione

Nella confezione del Dreame L10 Ultra, sono presenti una serie di componenti:

L’unità principale del robot aspirapolvere

Una stazione di ricarica che funge anche da stazione di autopulizia

Un cavo di alimentazione per la stazione di ricarica

Una spazzola dedicata alla pulizia della stazione di ricarica

Due supporti per i Mop, utilizzati per la pulizia dei pavimenti

Due Mop, progettati per pulire efficacemente i tuoi pavimenti

Una spazzola rotante, che deve essere montata sull’unità principale

Due sacchetti per la raccolta della polvere

Un manuale utente in diverse lingue per aiutarti a configurare e utilizzare il tuo Dreame L10 Ultra

Sacchetto per la raccolta della polvere extra

Design e materiali

Il Dreame L10 Ultra è un robot aspirapolvere che combina un design elegante con funzionalità avanzate. Con il suo aspetto circolare classico ha un diametro di 35 cm, un’altezza di 9,7 cm e un peso di 3,7 kg che lo rendono compatto e maneggevole. Il suo colore bianco classico si adatta facilmente a qualsiasi arredamento domestico.

Sulla parte superiore del robot, è presente la torretta del sensore LIDAR, essenziale per la mappatura della vostra casa. Accanto a questa, ci sono tre pulsanti per le funzioni principali: accensione/spegnimento, ritorno alla base di ricarica e avvio della pulizia spot. Sollevando il coperchio superiore, si accede al capiente contenitore dell’acqua sporca da 350 ml e al serbatoio dell’acqua pulita da 180 ml.

Il fronte del Dreame L10 Ultra è dotato di un sensore ottico “High Precision 3D” che, insieme al sensore laser, aiuta il robot a rilevare e prevenire gli ostacoli. Presente anche un bumper anticollisione, anche se viene raramente attivato grazie alla precisione dei sensori.

La parte inferiore del robot ospita i sensori anti-caduta e per il riconoscimento dei tappeti. Presenti anche i due mop rotanti per la pulizia dei pavimenti, che rendono il Dreame L10 Ultra un dispositivo di pulizia davvero completo.

Il robot offre una connessione Wi-Fi 2.4GHz, con una potenza nominale di 60W e una potenza di aspirazione di 5300 Pa. La capacità della batteria è di 5200mAh, che assicura un’autonomia di pulizia di circa 3 ore. Il livello di rumore minimo è di 59 dB, rendendolo relativamente silenzioso durante il funzionamento.

La base di ricarica del Dreame L10 Ultra, con le sue dimensioni di 42 x 34 x 57 cm e un peso di 8,5 kg, ha un design molto imponente. Questo è dovuto al fatto che al suo interno ospita due serbatoi necessari per il lavaggio dei panni e il sacchetto di raccolta della polvere.

Autonomia e batteria

Una delle caratteristiche più notevoli è la sua impressionante autonomia. Grazie alla sua generosa batteria da 5200 mAh, il robot aspirapolvere può funzionare per circa 200 minuti con una singola carica, come stimato dal produttore. Questo significa che può pulire ampi spazi senza la necessità di una ricarica intermedia.

Durante i test condotti in una casa di 120 metri quadrati, con l’aspirapolvere impostato sulla modalità di “alta potenza” e con la funzione di lavaggio attivata simultaneamente, il robot ha dimostrato la sua efficienza energetica. Dopo aver completato la pulizia, il robot è tornato alla base di ricarica con ancora il 29% della batteria rimanente. Questo dato dimostra che il robot è più che capace di gestire la pulizia di case di dimensioni medio-grandi senza esaurire la sua carica.

Inoltre, è dotato di una funzione intelligente che gli permette di tornare autonomamente alla base per ricaricarsi nel caso in cui la batteria si stia esaurendo durante un ciclo di pulizia. Una volta ricaricato, il robot è in grado di riprendere la pulizia esattamente da dove l’aveva interrotta, garantendo così una pulizia completa e senza interruzioni.

Svuotamento automatico e filtro

Il Dreame L10 Ultra ha un sistema di svuotamento automatico, che offre un livello di comodità e efficienza raramente visto in altri robot aspirapolvere (a parte i robot della Ecovacs). Al termine di ogni ciclo di pulizia, il robot ritorna autonomamente alla base e trasferisce la polvere raccolta nel sacco da 3 litri integrato nella base. Questo sacco ha una capacità sufficiente per contenere lo sporco raccolto per circa due mesi, a seconda dell’uso anche se io avendo 2 cani di grossa tagli a casa a pelo lungo l’ho dovuto sostituire dopo soli 7 giorni.

Una caratteristica particolarmente utile è la possibilità di personalizzare la frequenza di svuotamento del robot. Ad esempio, se vivete in una casa piccola, si può impostare il robot per svuotare il contenitore della polvere dopo due o tre cicli di pulizia. Questo non solo rende l’operazione più comoda, ma anche più veloce e sicura, poiché il sacchetto si sigilla automaticamente quando viene estratto, prevenendo la dispersione di polvere nell’aria.

Il sistema di svuotamento utilizza un doppio flusso d’aria, con un flusso che soffia mentre l’altro aspira. Questo sistema si è dimostrato estremamente efficiente durante i test, lasciando il vano della polvere completamente vuoto e senza residui.

Presente anche un filtro che protegge il motore e fa in modo che la polvere non venga messa nuovamente in circolo nella vostra abitazione.

Pulizia Automatica dei Mop

Il robot offre una funzionalità di pulizia automatica dei mop che si attiva sia prima dell’inizio di ogni ciclo di pulizia che al suo termine. Durante questo processo, l’acqua pulita viene inviata ai mop rotanti del robot, che iniziano a girare e a sfregare su una superficie ruvida presente nella base di ricarica. Allo stesso tempo, l’acqua sporca viene aspirata in un serbatoio dedicato.

Attraverso l’applicazione dedicata, è possibile personalizzare la frequenza con cui il robot ritorna alla base per la pulizia dei mop. Si può scegliere scegliere di farlo in base alla superficie lavata (da 10 a 35 metri quadrati) o dopo la pulizia di ogni stanza. Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di scegliere tra tre livelli di pulizia dei mop, permettendoti di adattare il processo alle tue esigenze specifiche.

La base interna del Dreame L10 Ultra, dove i mop rotanti si sfregano per pulirsi, può essere facilmente rimossa per la manutenzione. Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di utilizzare la funzione di pulizia automatica per pulire la base stessa.

Ricarica dell’Acqua e Asciugatura dei Mop del Dreame L10 Ultra

Progettato per semplificare al massimo la manutenzione, grazie a funzioni intelligenti come il riempimento automatico del serbatoio dell’acqua. Quando il serbatoio dell’acqua del robot si svuota, il Dreame L10 Ultra ritorna autonomamente alla base per “fare il pieno”. Questa funzione consente all’utente di non preoccuparsi del riempimento del serbatoio. Si raccomanda l’uso di acqua priva di calcare per prevenire l’ostruzione dei tubi e delle elettrovalvole nel tempo.

Al termine del ciclo di pulizia, quando i mop sono stati lavati, il Dreame L10 Ultra attiva un getto di aria calda per asciugarli. L’utente può personalizzare la durata dell’asciugatura scegliendo tra 2, 4 o 6 ore, anche se generalmente due ore sono sufficienti per ottenere un buon risultato. Durante l’asciugatura, il robot produce un rumore di fondo accettabile in un ambiente dove non si è soliti dormire.

È anche possibile disattivare la funzione di asciugatura, ma ciò è fortemente sconsigliato. I mop umidi possono diventare un terreno fertile per i batteri e possono produrre cattivi odori, quindi è essenziale asciugarli il più rapidamente possibile. Con il Dreame L10 Ultra, la manutenzione dei mop diventa un processo semplice e senza pensieri.

Navigazione LiDAR

Il robot utilizza una tecnologia di navigazione avanzata basata su LiDAR e l’algoritmo SLAM. Questa combinazione consente al robot di generare mappe 3D estremamente precise in pochi secondi. Questa precisione è evidente fin dal setup iniziale, quando il robot rileva immediatamente il perimetro delle stanze e lo visualizza in tempo reale sulla mappa.

Per quanto riguarda il riconoscimento degli ostacoli, il Dreame L10 Ultra si avvale di un sensore ottico 3D. Questo sensore permette al robot di anticipare e riconoscere vari ostacoli, come scarpe, fili, giocattoli e persino gli escrementi degli animali domestici. Questa funzione evita situazioni sgradevoli in cui il robot potrebbe dover interrompere la pulizia o, peggio ancora, potrebbe danneggiarsi. Il sensore ottico 3D migliora la navigazione del robot, rendendola più veloce ed efficiente.

La precisione del Dreame L10 Ultra non solo consente al robot di muoversi seguendo percorsi ottimizzati, risparmiando tempo e batteria e prevenendo il trascinamento di oggetti per la casa, ma è anche un requisito fondamentale per la creazione di zone di divieto e muri virtuali.

Il nostro test di aspirazione e lavaggio

Aspirazione

Con una potenza nominale di 60W, il robot raggiunge una pressione di aspirazione di 5300Pa, il valore più alto tra i prodotti attualmente disponibili sul mercato. Questa potenza di aspirazione consente di ottenere risultati impressionanti su tutte le superfici. Ad esempio, è in grado di aspirare completamente lo sporco dalle fughe profonde delle grandi piastrelle di una cucina al primo passaggio.

La forte aspirazione è particolarmente utile su moquette e tappeti, dove la semplice azione di un rullo non è sufficiente per rimuovere lo sporco incrostato tra le setole. Con il Dreame L10 Ultra, anche lo sporco più profondo viene rimosso dai tappeti. Inoltre, grazie a un sensore dedicato, il robot riconosce automaticamente i tappeti e aumenta la potenza di aspirazione al massimo.

In tutte le situazioni, l’ampio rullo gommato da 17 cm contribuisce in modo significativo all’efficacia della pulizia. Questo rullo riduce al minimo l’aggrovigliamento di peli e capelli, rendendolo ideale per le case con animali domestici

Lavaggio

Il robot utilizza due mop rotanti per il lavaggio dei pavimenti. Questi mop ruotano fino a 180 volte al minuto e premono verso il basso, creando una frizione che rimuove facilmente le macchie. Per le macchie più vecchie, potrebbe essere necessario un secondo passaggio e aumentare il livello di acqua sui mop, ma questo è un aspetto normale e non rappresenta un problema, dato che è il robot a svolgere il lavoro. Rispetto ai panni statici o vibranti utilizzati da altri robot, i mop rotanti del Dreame L10 Ultra offrono un livello di pulizia superiore, avvicinandosi all’efficacia di un “lavaggio manuale”.

Una funzione particolarmente utile del Dreame L10 Ultra è la capacità di sollevare i mop fino a 7mm. Questo permette di mantenere i tappeti asciutti e di evitare di trascinare i mop sporchi sui pavimenti puliti. Inoltre, è possibile attivare i mop solo nelle stanze in cui si desidera effettuare il lavaggio, scegliendo anche la quantità di acqua da utilizzare: leggermente asciutto, umido o bagnato.

Se necessario, i supporti per i mop possono essere facilmente rimossi dal robot grazie al loro fissaggio magnetico. I mop, a loro volta, sono fissati ai supporti con un sistema a strappo in velcro, rendendoli facili da staccare e lavare in lavatrice.

Applicazione

La sua gestione avviene principalmente attraverso l’applicazione Dreamehome per Android ed iOS. Questa applicazione offre una serie di funzionalità che permettono di personalizzare e monitorare la pulizia della tua casa.

Dall’applicazione, è possibile gestire le impostazioni di pulizia, programmare i cicli di pulizia, monitorare lo stato del robot e avviare o interrompere la pulizia. Puoi anche verificare lo stato del robot, impostare muri virtuali e zone di non accesso o di non lavaggio, visualizzare una mappa 3D della tua casa e scegliere quali stanze pulire.

Al primo avvio del robot, l’applicazione ti guiderà nel collegamento dello stesso alla tua rete Wi-Fi domestica e ti consiglierà di eseguire una mappatura rapida della tua casa.

Tra le varie impostazioni disponibili, l’applicazione offre anche la possibilità di decidere se il robot dovrebbe evitare i tappeti o adattarsi a essi. Inoltre, è presente una funzione di pulizia della base: questa funzione fa spostare il robot, riempie la base d’acqua per facilitare la pulizia con l’utensile incluso nella confezione e, dopo circa tre minuti, aspira l’acqua, scaricandola nel serbatoio dell’acqua sporca.

Conclusioni

Il Dreame L10 Ultra è un robot aspirapolvere ricco di funzionalità che offre una pulizia efficace a un prezzo competitivo. Con un prezzo di listino di 799€ su Amazon è un robot con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, è possibile acquistare un kit di accessori aggiuntivi, che include due filtri, due spazzole laterali, due sacchetti per la polvere, una spazzola in silicone e tre coppie di mop lavapavimenti, al costo di 80€.

Nonostante le sue dimensioni generose, la base non è eccessivamente grande rispetto ad altri prodotti simili sul mercato. In termini di difetti, ci sono poche cose da segnalare. Come abbiamo menzionato in precedenza, il robot può avere difficoltà con i tappeti e alcuni elementi d’arredo. Inoltre, manca un sistema di dosaggio automatico del detergente e non svuota la polvere durante le soste in cui lava i mop. Anche l’applicazione potrebbe essere migliorata e a mio avviso il sensore lidar rende troppo spesso il robot per farlo passare sotto i mobili più bassi,

In conclusione, il Dreame L10 Ultra è un robot aspirapolvere di alta qualità che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con le sue numerose funzionalità e la sua efficacia di pulizia, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di pulizia domestica automatizzata.

