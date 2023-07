Di offerte per la rete mobile ne troviamo davvero molte: il mercato italiano è quasi saturo di operatori telefonici. Se poi si pensa che ai classici operatori come TIM o Vodafone si aggiungono quelli virtuali come Iliad o 1Mobile, le scelte divengono più che numerose.

Considerando il periodo, però, la cosa non ci sorprende. Diciamo che come i gelati, o i saldi, anche per le reti mobili o fisse esistono le offerte Summer Edition dedicate al periodo estivo e anche 1Mobile ne ha “approfittato” unendosi agli altri operatori. Propone infatti una serie di nuove e allettanti offerte ai suoi utenti e a coloro che potrebbero cambiare operatore.

Che offerte ci offre 1Mobile?

Le proposte di 1Mobile non sono poche e sono anche molto “invitanti”.

Partiamo Flash 220 Summer Edition:

Minuti illimitati verso i numeri nazionali;

90 SMS verso i numeri nazionali;

220 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G;

9,99€ al mese;

Contributo di attivazione pari a 9,99 euro per i numeri nuovi e a 4,99 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

La seconda offerta è la Special 180 Summer Edition:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

80 SMS verso i numeri nazionali;

180 GB di traffico dati alla velocità del 4G;

Tariffa mensile di 8,99€;

Contributo di attivazione pari a 6 euro per i nuovi numeri, pari a 1 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

L’ultima offerta è la TOP SUMMER EDITION:

Minuti illimitati verso i numeri nazionali;

50 SMS verso i numeri nazionali;

150 GB di traffico fino a 4G;

7,99€ di tariffa mensile;

Il primo mese è in promozione a 5€;

Infine, un costo di attivazione pari a 5 euro per i nuovi numeri e a 0 euro per l’attivazione in portabilità da altri operatori.

Le offerte elencate sono già tutte disponibili sul sito 1Mobile. Quale scegliereste? Ricordate che anche altri operatori hanno ideato nuove offerte, quindi date un’occhiata in giro per trovare quella che si adatta maggiormente alle vostre esigenze!