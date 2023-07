Il mondo della tecnologia mobile è pieno di dettagli nascosti che possono sfuggire all’occhio non allenato. Un esempio è il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity), un numero univoco di 15 cifre assegnato a ciascun dispositivo mobile. Questo, spesso trascurato, svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza e nella tracciabilità dei dispositivi mobili.

Smartphone: la funzione del codice IMEI

Il codice IMEI identifica in modo univoco un telefono cellulare a livello globale, fornendo informazioni dettagliate sul produttore, il modello del dispositivo e il paese di origine. Questa funzione è fondamentale in molti aspetti, come ad esempio quando si richiede assistenza tecnica per il proprio dispositivo o quando si intende effettuare un’attivazione presso un operatore di telefonia mobile.

Ma il ruolo del codice IMEI va oltre la semplice identificazione del dispositivo. In caso di furto o smarrimento del telefono, è possibile bloccare il dispositivo utilizzando tale codice. Le autorità competenti, in collaborazione con gli operatori di telefonia mobile, hanno accesso a un database globale contenente i codici IMEI dei dispositivi segnalati come rubati o persi. Quando viene segnalata la perdita o il furto di un cellulare, il suo codice viene inserito in questo database, rendendo impossibile l’uso del dispositivo su qualsiasi rete mobile in tutto il mondo.

Inoltre, il codice IMEI consente la tracciabilità dei dispositivi mobili. Le forze dell’ordine, grazie a questo codice, possono seguire le tracce di un telefono cellulare rubato o utilizzato per commettere attività illecite. Infine, è utile per proteggere gli utenti da telefoni contraffatti o clonati. Poiché il codice IMEI è unico per ogni dispositivo, le autorità e gli operatori di telefonia mobile possono verificarne l’autenticità. Grazie al controllo del codice IMEI, gli utenti possono assicurarsi di acquistare un telefono cellulare genuino e certificato.