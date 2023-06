Flipper 0, un magico strumento che ti consente di hackerare e analizzare protocolli RFID e radio, e che utilizza i pin GPIO per manomettere l’hardware di qualsiasi macchina.

E’ piccolo, tascabile e ti consente di leggere, copiare ed emulare codici NFC, RFID, IR e segnali wireless sub-GHz. Ancora meglio di un semplice Arduino o di un Raspberry. Ovviamente ci sono limiti a cosa si può fare, ma esistono anche molti “software pirata” che eliminano alcuni vincoli imposti dal sistema operativo e che ti da pieno accesso alle funzionalità del dispositivo.

Attualmente viene venduto per più di 200 euro, ma è difficile trovare qualcosa di simile che racchiuda tutte queste funzioni. Ma per chi pensa che si possa usare per clonare carte di credito e altre cose simili, sappiate che i video di TikTok sono tutti fake. E’ sicuramente un ottimo strumento di apprendimento, ma trasmette l’idea sbagliata di ciò che può fare.

Bisogna saperlo usare

Una delle cose che ti permetterà di fare viene chiamata “attacco RickRoll“, una funzione che crea molte SSID di reti WI-FI e che ti consente di prendere possesso dei dati che passano attraverso la rete creata.

Ma non è tutto, perché usato in mani sbagliate, potrebbe anche danneggiare permanentemente oggetti elettronici importanti. Per esempio, è diventato virale il caso di un utente che smanettando con le impostazioni è riuscito a manomettere il corretto funzionamento della chiave virtuale della sua auto personale.

Più isolato invece il caso di una persona che è riuscita a danneggiare un condizionatore usando il telecomando IR configurato in un determinato modo. Insomma, può essere usato in maniera molto astuta e sicuramente richiede molto studio, ma è sicuramente un’ottima alternativa per chi ha deciso di seguire il mondo della sicurezza informatica.