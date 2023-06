Se vi chiedessi “qual è la serie tv più bella di sempre?” cosa rispondereste? Non è così facile come sembra, di serie interessanti ne esistono molte, ma alcune sono da considerare imperdibili e forse sarete anche d’accordo con me. Nella classifica ci sono serie appartenenti a generi diversi, da quello distopico a quello animato ed infine al genere dark fantasy.

Ecco la classifica delle 3 serie Netflix imperdibili che dovete assolutamente vedere

Partiamo dicendo che non vi è un ordine preciso, non è una top 3, ma serie Netflix quasi necessarie da guardare se si vive nel mondo moderno.

La prima è Black Mirror, divenuta ormai un cult della piattaforma, una serie distopica e macabramente affascinante che rappresenta una riflessione sul futuro dell’umanità dominato dalla tecnologia. Netflix ha saputo, con Black Mirror, dipingere il nostro malessere nei confronti del mondo che ci circonda e ci spinge ad una riflessione profonda su differenti temi che caratterizzano la vita di ogni singolo essere umano. Un vero e proprio gioiellino che ritornerà presto con una nuova stagione.

Passiamo a tutt’altro genere con BoJack the Horseman, una serie animata che, badate bene, non è certo ideata per i bambini. Netflix incanta lo spettatore con la costruzione di un mondo fantastico caratterizzato da esseri umani dalle sembianze animalesche, in cui ogni personaggio è la rappresentazione di un aspetto caratteriale. Tocca temi importanti e contemporanei con arguzia e senza mai cadere nel banale. BoJack the Horseman è un’altra serie capace di farci dubitare di noi stessi, quindi attenti se decideste di guardarla.

Ultima, ma non meno importante, su Netflix troviamo The Sandman, una serie fantasy tratta dai famosi fumetti di Neil Gaiman. Il protagonista non è altro che Morfeo, re dei sogni, manipolatore e controllore del nostro mondo onirico, costretto a battersi contro coloro che cercano di catturarlo e manipolare il sottile filo che unisce sogno e realtà. The Sandman è un mix perfetto di leggenda, mitologia e dark fantasy che si manifestano in dieci affascinanti capitoli.

Non dirò di più, spero di aver suscitato in voi abbastanza curiosità e attenzione, forse una di queste serie Netflix potrebbe cambiare la vostra prospettiva nei confronti del mondo…oppure no.